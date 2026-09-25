アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第168回
朝のコーヒーをちょっと贅沢に！ 手軽なドリップパックが18％オフ
2026年09月25日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ドリップパック モカブレンド 8袋」が
Amazonタイムセールに登場！
個包装のドリップバッグで楽しめる「AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ドリップパック モカブレンド 8袋」が、Amazonタイムセールに登場しています。
過去価格は876円のところ、現在は18％オフの716円。1袋あたり約90円で購入できます。
「AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ドリップパック モカブレンド」の特徴
Amazon商品ページより
「AGF ちょっと贅沢な珈琲店ドリップパック モカブレンド」は、エチオピア産モカ豆をブレンドし、深煎りに仕上げたドリップコーヒーです。フルーティーな香りが特長とされています。
1杯分ずつ個包装されたドリップバッグタイプで、8袋入りの小容量トライアルサイズです。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産しています。
厳選したコーヒー生豆を使用し、コーヒー鑑定士が豆の配合を決めてブレンドしています。コーヒー豆の香りとコクを引き出すため、焙煎温度をコントロールしながらじっくりと焙煎しています。
また、ドリップバッグには1パウチごとに窒素充填したコーヒー粉を使用し、充填時の酸素の混入を軽減しています。
まとめ：おうちコーヒーを8杯分ストック！
現在開催中のAmazonタイムセールでは、「AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ドリップパック モカブレンド 8袋」が過去価格876円から18％オフの716円となっています。
Amazonタイムセールで価格がお得になっているこの機会に、モカブレンドのドリップコーヒーをストックしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第252回
グルメ旬の岩手県遠野産ホップを楽しめる「一番搾り とれたてホップ生ビール」がAmazonスマイルSaleで12％オフ！
-
第167回
グルメほぼ半額！ 「赤いきつね」12個セットがAmazonで48％オフ
-
第166回
グルメ夜でもコーヒーを楽しみたい！ カフェインレスの「ネスカフェ エクセラ」12本がお買い得
-
第165回
グルメレンジで手軽に松屋の味！ 「牛めし×カルビ焼肉」32食セットが46％オフ
-
第164回
グルメ小腹がすいたときの救世主！ 「緑のたぬき」12個がAmazonで721円オフ
-
第163回
グルメブラックコーヒーを24本ストック！ ジョージア500ml PETが1本あたり約95円に
-
第161回
グルメ冷凍庫にリンガーハットをストックだ！ ちゃんぽん＆皿うどん10食セットが4,990円に
-
第160回
グルメ仕事中に飲むコーヒーをまとめ買い！ 「プレミアムボス ブラック」24本が18%オフ
-
第158回
グルメ家系ラーメンをいつでも食べたいというあなたに！ 「ZUBAAAN! 横浜家系醤油豚骨」9個が1126円オフ
-
第157回
グルメガッツリ食べたい日に「デカうま」！ 日清の油そば12個がAmazonで16％オフ
- この連載の一覧へ