朝のコーヒーをちょっと贅沢に！ 手軽なドリップパックが18％オフ

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「AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ドリップパック モカブレンド 8袋」が

Amazonタイムセールに登場！

個包装のドリップバッグで楽しめる「AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ドリップパック モカブレンド 8袋」が、Amazonタイムセールに登場しています。

過去価格は876円のところ、現在は18％オフの716円。1袋あたり約90円で購入できます。

「AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ドリップパック モカブレンド」の特徴

Amazon商品ページより

「AGF ちょっと贅沢な珈琲店ドリップパック モカブレンド」は、エチオピア産モカ豆をブレンドし、深煎りに仕上げたドリップコーヒーです。フルーティーな香りが特長とされています。

1杯分ずつ個包装されたドリップバッグタイプで、8袋入りの小容量トライアルサイズです。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産しています。

厳選したコーヒー生豆を使用し、コーヒー鑑定士が豆の配合を決めてブレンドしています。コーヒー豆の香りとコクを引き出すため、焙煎温度をコントロールしながらじっくりと焙煎しています。

また、ドリップバッグには1パウチごとに窒素充填したコーヒー粉を使用し、充填時の酸素の混入を軽減しています。

まとめ：おうちコーヒーを8杯分ストック！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、「AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ドリップパック モカブレンド 8袋」が過去価格876円から18％オフの716円となっています。

Amazonタイムセールで価格がお得になっているこの機会に、モカブレンドのドリップコーヒーをストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。