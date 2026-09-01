吉野家系列で「秋のスタミナ祭」！ にんにく×背脂、ご飯おかわり無料

（株）吉野家が展開する、焼肉丼業態「かるびのとりこ」では9月1日より期間限定で「スタミナ牛かるび丼・定食」と「プルコギ牛かるび丼・定食」を販売します。

秋のスタミナ祭り！ 2つの新メニューが登場

「秋のスタミナ祭り」と題して、牛かるびとたっぷりの野菜でご飯がすすむ味わいに仕上げた、2種類の新商品が登場します。

▲「スタミナ牛かるび丼」店内飲食：840円、テイクアウト：870円



牛かるびに、シャキシャキとしたもやしとニラを合わせ、焦がしにんにく油が香るスタミナだれを絡めています。



さらに刻みにんにくと背脂を合わせることで、にんにくの香りと背脂のコクをしっかりと感じられる、ご飯がすすむ味わいに仕上げているといいます。

▲「スタミナ牛かるび定食」店内飲食：1190円



定食メニューも用意。定食はご飯おかわり無料です。

▲プルコギ牛かるび丼 店内飲食：840円、テイクアウト：870円



「プルコギ牛かるび」は、牛かるびに、きのこ、彩り豊かなピーマン、玉ねぎを合わせ、甘みのあるピリ辛だれを絡めています。



野菜のシャキシャキとした食感とピリ辛の味わいが牛かるびと相性がよく、箸がすすむ一品だといいます。

▲プルコギ牛かるび定食 店内飲食：1190円

定食はご飯おかわり無料！

かるびのとりこは、牛かるび丼とスンドゥブを看板商品とする吉野家系列のチェーンです。現在は埼玉県と千葉県に計6店舗を展開しています。



注文ごとに店内で牛肉を焼き上げ、香ばしい香りとジューシーな味わいを楽しめるのが魅力です。



また、定食はご飯のおかわりが無料！ 今回新登場となる「スタミナ牛かるび定食」や「プルコギ牛かるび定食」も対象なので、お腹いっぱい楽しめそうですね。



なお、丼メニューはテイクアウトにも対応しています。

（※文中の価格はすべて税込）