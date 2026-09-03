大盛・太麺・チーズ！ 「パンチョ」ナポリタンがファミマに帰ってきた！ これは買わねば

ファミリーマートは、スパゲッティーのパンチョが監修した「大盛 太麺！チーズナポリタン」を9月1日から全国の店舗で販売しています。価格は598円。



ファミリーマートでは15社とコラボした商品を展開する「ファミマとコラボ祭」を開催中。そのひとつとして登場します。

パンチョらしい“大盛×太麺”をファミマで！

ナポリタン専門店「スパゲッティーのパンチョ」といえば、食べ応えのある太麺とボリュームたっぷりのナポリタン。今回の商品では、そんなパンチョらしい一皿をコンビニで楽しめるように仕立てたといいます。

「パンチョ監修 大盛 太麺！チーズナポリタン」は、大盛の太麺ナポリタンに、パンチョで人気定番というチーズトッピングを組み合わせた商品。



トマトをベースにニンニクや香味野菜をたっぷり使用したソースは、酸味と甘みをしっかり感じられる仕立て。パンチョらしいジャンキーでやみつきになる味わいを目指したといいます。



店舗の味を再現するため、開発では麺とソースのバランス調整を何度も重ねたそうです。

パンチョのガッツリ系がファミマで買える幸せ

実はファミリーマートでは、2011年からパンチョ監修のナポリタンを展開しており、これまでに何度もコラボしています。



今回も「大盛」「太麺」「チーズ」とパンチョらしいガッツリ仕様。全国のファミマで手軽に楽しめるのがうれしいですね！

ちなみに「ファミマとコラボ祭」キャンペーンではご飯系からお惣菜、スイーツまで勢ぞろい。創立45周年の企画、まだまだなにかありそうで期待したいです！



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（※文中の価格はすべて税込）