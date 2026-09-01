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激アツ！港区で「最大25％還元」2027年2月開始　住民以外も利用可能

2026年09月01日 15時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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港区のニュースリリース

港区のニュースリリース

　東京都港区は8月31日、「みなトクPAY」を活用したポイント還元キャンペーンとプレミアム商品券の追加発行を実施すると発表した。ポイント還元キャンペーンは2027年2月から、プレミアム商品券の発行は同年3月から、それぞれ開始する。

　ポイント還元キャンペーンは、港区以外の住民も利用可能。ポイントの還元率をこれまでの最大20%から同25%に、還元上限額を合計1万ポイントから同1万5000ポイントに引き上げることで、地域経済の活性化を狙う。

●「みなトクPAYポイント還元キャンペーン（拡充版）」概要

対象ユーザー：指定なし
実施時期：2027年2月（予定）
ポイント還元率：
・中小個店：最大25％
・大型店：最大20％
ポイント還元の上限：
・中小個店：1万ポイント／月
・大型店：5000ポイント／月

　プレミアム商品券は電子版と紙版を用意。購入可能なユーザーは電子版が港区在住・在勤者、紙版が港区在住者だ。

　額面は未公表。プレミアム率は20％で、発行は2027年3月を予定している。

ひとこと：ポイント還元キャンペーンは居住地制限がないので、港区に出かける予定がある人には見逃せない企画といえそうだ。

 

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