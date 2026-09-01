激アツ！港区で「最大25％還元」2027年2月開始　住民以外も利用可能

東京都港区は8月31日、「みなトクPAY」を活用したポイント還元キャンペーンとプレミアム商品券の追加発行を実施すると発表した。ポイント還元キャンペーンは2027年2月から、プレミアム商品券の発行は同年3月から、それぞれ開始する。
ポイント還元キャンペーンは、港区以外の住民も利用可能。ポイントの還元率をこれまでの最大20%から同25%に、還元上限額を合計1万ポイントから同1万5000ポイントに引き上げることで、地域経済の活性化を狙う。
●「みなトクPAYポイント還元キャンペーン（拡充版）」概要
対象ユーザー：指定なし
実施時期：2027年2月（予定）
ポイント還元率：
・中小個店：最大25％
・大型店：最大20％
ポイント還元の上限：
・中小個店：1万ポイント／月
・大型店：5000ポイント／月
プレミアム商品券は電子版と紙版を用意。購入可能なユーザーは電子版が港区在住・在勤者、紙版が港区在住者だ。
額面は未公表。プレミアム率は20％で、発行は2027年3月を予定している。
ひとこと：ポイント還元キャンペーンは居住地制限がないので、港区に出かける予定がある人には見逃せない企画といえそうだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります