激アツ！港区で「最大25％還元」2027年2月開始　住民以外も利用可能

東京都港区は8月31日、「みなトクPAY」を活用したポイント還元キャンペーンとプレミアム商品券の追加発行を実施すると発表した。ポイント還元キャンペーンは2027年2月から、プレミアム商品券の発行は同年3月から、それぞれ開始する。

ポイント還元キャンペーンは、港区以外の住民も利用可能。ポイントの還元率をこれまでの最大20%から同25%に、還元上限額を合計1万ポイントから同1万5000ポイントに引き上げることで、地域経済の活性化を狙う。

●「みなトクPAYポイント還元キャンペーン（拡充版）」概要 対象ユーザー：指定なし

実施時期：2027年2月（予定）

ポイント還元率：

・中小個店：最大25％

・大型店：最大20％

ポイント還元の上限：

・中小個店：1万ポイント／月

・大型店：5000ポイント／月

プレミアム商品券は電子版と紙版を用意。購入可能なユーザーは電子版が港区在住・在勤者、紙版が港区在住者だ。

額面は未公表。プレミアム率は20％で、発行は2027年3月を予定している。