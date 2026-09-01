マウスコンピューターがリコール中のディスプレー用ACアダプターで火災事故

消費者庁は8月28日、マウスコンピューターがリコール中の液晶モニター用ACアダプターで、8月に火災事故が発生したことを公表した。

事故の概要は以下のとおり。

発生日：2026年8月18日

機種・型番：PLXB2472HD-B1

事故内容：当該製品を使用中、当該製品のACアダプ ターのプラグ部を溶融する火災が発生した

8月28日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連は不明だ。

マウスコンピューターでは、今回焼損した機種を含む複数製品のACアダプターでリコール（回収・交換）を実施中。

消費者庁はリコール対応を受けていないユーザーに対して、ただちに使用を中止し、速やかに同社へ連絡するよう案内している。