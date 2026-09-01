マウスコンピューターがリコール中のディスプレー用ACアダプターで火災事故

消費者庁は8月28日、マウスコンピューターがリコール中の液晶モニター用ACアダプターで、8月に火災事故が発生したことを公表した。
事故の概要は以下のとおり。
発生日：2026年8月18日
機種・型番：PLXB2472HD-B1
事故内容：当該製品を使用中、当該製品のACアダプ ターのプラグ部を溶融する火災が発生した
8月28日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連は不明だ。
マウスコンピューターでは、今回焼損した機種を含む複数製品のACアダプターでリコール（回収・交換）を実施中。
消費者庁はリコール対応を受けていないユーザーに対して、ただちに使用を中止し、速やかに同社へ連絡するよう案内している。
●リコール対象製品の一例
■販売期間
・2011年8月～2014年8月
■対象製品
iiyama 24インチ液晶モニタ「ProLiteXB2472HD-B1」
・液晶モニターの型番：ProLiteXB2472HD-B1
・液晶モニターのシリアル番号：11101********
・ACアダプターの型番：DA-50F19
iiyama 24インチ液晶モニタ「ProLiteXB2472H-GB2」
・液晶モニターの型番：ProLiteXB2472H-GB2
・液晶モニターのシリアル番号：11162********
・ACアダプターの型番：DA-50F19
●問い合わせ先
マウスコンピューター「専用問合せ窓口」
・電話（24時間）：0120-964-998
・ウェブ（24時間）：https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/info.asp?N_ID=458
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります