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あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ第673回

【予算30万円台】車中泊もこなす神コスパ！ 日産「ウイングロード」の中古を推したい3つの理由

文●矢田部明子　写真●吉野健一　編集●ASCII

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　クルマ好き女子の矢田部明子です！ 今回は中古車で予算30万円台から狙える、日産のステーションワゴン・3代目「ウイングロード」を紹介します。

　3代目ウイングロードは2005年に登場し、2018年3月をもって生産終了となりましたが、荷物も積めて、人も乗せられる。趣味にも仕事にも、そして日常使いにもぴったり！ それなのに、中古車市場で走行距離が5万km以下でも30万円台という、私の推しです（中古価格は7月末時点での情報であり本体価格です）。

　ということで、今回はそんな私の推しを紹介していきたいと思います。なお、試乗車は「ウイングロード 15M」、ボディカラーはスーパーブラックです。

日産「ウイングロード」の主なスペック
グレード 15M
サイズ 全長4440×全幅1695×全高1505mm
ホイールベース 2600mm
車重 1210kg
エンジン 1.5L直列4気筒
最高出力 80kW（109PS）/6000rpm
最大トルク 148N・m（15.1kgf･m）/4400rpm
乗車定員 5人
駆動方式 FF
価格 3代目ウイングロードは大体30万円台で
まずまずの個体が手に入ります（2026年7月末時点）

　それでは、デザインから見ていきましょう！

ウイングロードを推す理由　その1
ボンネットのデザインが居住性アップのヒントに

　ウイングロードの初代は日産サニーのようなデザインでしたが、わずか3年で2代目にフルモデルチェンジすると爆発的にヒットしました。そしてこの3代目は、全体的にアクティブな感じを押し出しています。

　2代目から人気だった切れ長のヘッドライトを採用し、ボディは厚めにカッコイイ感じです。

　横から見ると、非常に長い！ 注目してほしいのは、横のキャラクターラインよりもボンネットの方が上にあることです。このデザインを採用したことにより、居住空間が広がりました。

　私のオススメグレードは15M（上級グレード）。プラズマクラスター機能やフルオートエアコンなどが標準装備されている、コスパ◎なグレードだからです。ベースグレードの15Sはお財布には優しいですが、リヤカップホルダーやトノカバーといった装備はありません。

　リアは仮面ライダーのような顔です。そうした印象に合わせてか、かつてはライダーという特別仕様車も用意されていたそうです。

　走りはスムーズですが、少しロードノイズが気になるかも……。

　エンジンは、直4の1.5Lと1.8L。トランスミッションは4AT、CVT、6MTモード付CVTが用意されています。

ウイングロードを推す理由　その2
日産らしいスタイリッシュなインテリア

　内装はシルバー＆黒でまとめられ、日産らしくスタイリッシュなデザインとなっています。矢田部は、特にシフトノブがおしゃれだと感じました。

　シートを1番後ろにすると、身長158cmの私はアクセルやブレーキに足が届きません。

　ヘッドクリアランスは、座面が1番低い状態だと拳を3つくらい。1番高くすると、拳2つ分くらいありました。

　ハンドルはチルト（上下）のみで、テレスコ（前後）はできません。

　収納はドアにドリンクホルダー、コインケースが用意されています。

　気になるのは、ハザードランプの位置。実際にハザードランプを付けようとすると、ボタンの位置が低く、シフトレバーと手がぶつかってしまいます。灰皿もシフトレバーのすぐ上にあるので使いにくそうです。

　アームレストにもなるボックスには500mlの紙パックが入るし、フタを開けても半分くらいはすっぽりと収まります。ナビ画面上には小物置きが♪

　ダッシュボックス上には、スマホなどを置ける小物置きがあります。

　3代目ウイングロードからプラットフォームが替わりましたが、最大の恩恵を受けたのがこの後席。120mmもスライドするのと、最大で10段階、40度もリクライニングするんです。

　前席シートポジションを真ん中くらい、後席シートを1番前にすると、拳2つ分くらいのスペースがあります。

　シートも分厚く、ヘッドクリアランスは拳2つと指2本分くらいで広々でした。

　ボックス裏に小物入れとドリンクホルダーが2つ、助手席側のシートに最大重量2kgまでのフックが4つ付いています。

　ちなみに、助手席は前へ倒すと机になります。

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