【予算30万円台】車中泊もこなす神コスパ！ 日産「ウイングロード」の中古を推したい3つの理由
クルマ好き女子の矢田部明子です！ 今回は中古車で予算30万円台から狙える、日産のステーションワゴン・3代目「ウイングロード」を紹介します。
3代目ウイングロードは2005年に登場し、2018年3月をもって生産終了となりましたが、荷物も積めて、人も乗せられる。趣味にも仕事にも、そして日常使いにもぴったり！ それなのに、中古車市場で走行距離が5万km以下でも30万円台という、私の推しです（中古価格は7月末時点での情報であり本体価格です）。
ということで、今回はそんな私の推しを紹介していきたいと思います。なお、試乗車は「ウイングロード 15M」、ボディカラーはスーパーブラックです。
|日産「ウイングロード」の主なスペック
|グレード
|15M
|サイズ
|全長4440×全幅1695×全高1505mm
|ホイールベース
|2600mm
|車重
|1210kg
|エンジン
|1.5L直列4気筒
|最高出力
|80kW（109PS）/6000rpm
|最大トルク
|148N・m（15.1kgf･m）/4400rpm
|乗車定員
|5人
|駆動方式
|FF
|価格
|3代目ウイングロードは大体30万円台で
まずまずの個体が手に入ります（2026年7月末時点）
それでは、デザインから見ていきましょう！
ウイングロードを推す理由 その1
ボンネットのデザインが居住性アップのヒントに
ウイングロードの初代は日産サニーのようなデザインでしたが、わずか3年で2代目にフルモデルチェンジすると爆発的にヒットしました。そしてこの3代目は、全体的にアクティブな感じを押し出しています。
2代目から人気だった切れ長のヘッドライトを採用し、ボディは厚めにカッコイイ感じです。
横から見ると、非常に長い！ 注目してほしいのは、横のキャラクターラインよりもボンネットの方が上にあることです。このデザインを採用したことにより、居住空間が広がりました。
私のオススメグレードは15M（上級グレード）。プラズマクラスター機能やフルオートエアコンなどが標準装備されている、コスパ◎なグレードだからです。ベースグレードの15Sはお財布には優しいですが、リヤカップホルダーやトノカバーといった装備はありません。
リアは仮面ライダーのような顔です。そうした印象に合わせてか、かつてはライダーという特別仕様車も用意されていたそうです。
走りはスムーズですが、少しロードノイズが気になるかも……。
エンジンは、直4の1.5Lと1.8L。トランスミッションは4AT、CVT、6MTモード付CVTが用意されています。
ウイングロードを推す理由 その2
日産らしいスタイリッシュなインテリア
内装はシルバー＆黒でまとめられ、日産らしくスタイリッシュなデザインとなっています。矢田部は、特にシフトノブがおしゃれだと感じました。
シートを1番後ろにすると、身長158cmの私はアクセルやブレーキに足が届きません。
ヘッドクリアランスは、座面が1番低い状態だと拳を3つくらい。1番高くすると、拳2つ分くらいありました。
ハンドルはチルト（上下）のみで、テレスコ（前後）はできません。
収納はドアにドリンクホルダー、コインケースが用意されています。
気になるのは、ハザードランプの位置。実際にハザードランプを付けようとすると、ボタンの位置が低く、シフトレバーと手がぶつかってしまいます。灰皿もシフトレバーのすぐ上にあるので使いにくそうです。
アームレストにもなるボックスには500mlの紙パックが入るし、フタを開けても半分くらいはすっぽりと収まります。ナビ画面上には小物置きが♪
ダッシュボックス上には、スマホなどを置ける小物置きがあります。
3代目ウイングロードからプラットフォームが替わりましたが、最大の恩恵を受けたのがこの後席。120mmもスライドするのと、最大で10段階、40度もリクライニングするんです。
前席シートポジションを真ん中くらい、後席シートを1番前にすると、拳2つ分くらいのスペースがあります。
シートも分厚く、ヘッドクリアランスは拳2つと指2本分くらいで広々でした。
ボックス裏に小物入れとドリンクホルダーが2つ、助手席側のシートに最大重量2kgまでのフックが4つ付いています。
ちなみに、助手席は前へ倒すと机になります。
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