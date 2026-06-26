モスの本気！5800円「鰻重バーガー」今年は店頭受け取りOK

モスバーガーは土用の丑の日に向けて、冷凍ライスバーガー「『モスの匠味』 炭焼き 国産鰻重バーガー＜2個入り＞」（5800円）を、全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）で予約限定販売します。



受け取り期間は7月17日～26日。予約は6月26日15時にスタートします。また、モス公式オンラインショップでも予約販売を実施します。

モス市場最高価格「鰻重バーガー」

今年は店舗で受け取り可能に

「炭焼き 国産鰻重バーガー」は、昨年オンラインショップ限定で1000箱を販売し、モス史上最高価格の商品ながら、約1週間で完売したという冷凍商品です。今年は土用の丑の日に合わせて販売数量を拡大し、事前予約制で販売します。

▲「モスの匠味」 炭焼き 国産鰻重バーガー＜2個入り＞ 5800円

1箱に2個入りで、合計で国産うなぎ一尾分を使用した商品です。国産うなぎ2切れをライスプレートで挟み、笹の葉で包んだ、うな重をモス流にアレンジした商品。

うなぎは一般的に流通しているものより一回り大きく、肉厚なものを厳選し、一尾ずつ手作業で捌いています。さらに炭火で手焼きすることで、ふっくらとした食感と炭火の香りを楽しめるとしています。1個のバーガーには2枚の蒲焼を重ねています。

ライスプレートは通常より重量を抑え、うなぎとのバランスを追求。別添えの特製たれは、しょう油やみりん、砂糖などをベースに開発したもので、付属のサンショー（花椒と山椒の混合香辛料）とあわせて味の変化を楽しめるといいます。

「炭焼き 国産鰻重バーガー」2個に加え、特製たれ2袋、混合香辛料（サンショー）2袋が付属し、専用の化粧箱に入れて提供します。

予約期間は6月26日15時～7月10日23時59分で、数量限定のため予定数に達し次第終了します。モス公式オンラインショップでも同期間に予約販売を実施し、商品は7月17日以降順次発送します。

昨年は1週間で完売

2個でうなぎ一尾分を使うという贅沢さも注目です！



昨年は約1週間で完売したという人気商品だけに、気になっていた人にはうれしい再登場ではないでしょうか。土用の丑の日に合わせた特別感のある商品として、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。