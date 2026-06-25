ステーキのどん食べ放題、肉の日は「和牛サーロイン」130g付きでヤバい！

「ステーキのどん」は、食べ放題を実施している7店舗限定で、6月29日の「肉の日」に、「どん食べ放題」を注文した人へ「和牛サーロインの切落し」130gをプレゼントします。

「肉の日」限定で和牛サーロインを提供

「どん食べ放題」は100分制の食べ放題メニューです。



6月29日の「肉の日」限定で、「どん食べ放題」を注文した人に、「和牛サーロインの切落し」130gを1皿目として提供します。



和牛サーロインは、和牛ならではの旨みと甘みが楽しめる部位。今回は切落しスタイルで提供し、食べ放題メニューとあわせて味わえます。

「どん食べ放題」では、激アツステーキ、ミスジ切落し、ハンバーグ、チーズインハンバーグ、カットチキンステーキ、ポークグリル、カットタンドリーチキンなど食べ放題で利用できます。ドリンクバーとスープバーも付きます。

実施店舗は、新前橋店、小山犬塚店、浦和三室店、的場店、富里インター店、古市場店、環七梅島店の7店です。

■どん食べ放題 概要

価格：1人4378円、65歳以上3828円、小学生1320円、小学生未満無料

制限時間：100分制（ラストオーダーは初回提供より70分後）

ドリンクバー・スープバー付

実施曜日・時間：

平日17時～21時 新前橋店（群馬県）、浦和三室店・的場店（埼玉県）

毎日11時～21時 小山犬塚店（栃木県）、富里インター店・古市場店（千葉県）、環七梅島店（東京都）

※21時以降もおかわりは注文可能

サーロインもつく

いい意味でヤバイ！

食べ放題だけでも十分ボリュームがありますが、さらに和牛サーロイン130gが付いてくるのは肉好きにはうれしい企画です。最初の1皿からしっかり牛肉を味わえる内容になっています。

6月29日の1日限定企画なので、気になる人はこの機会にお店へ足を運んでみてはいかがでしょうか。普段より少し特別な「肉の日」を楽しめそう！

※価格は税込み表記です。