かき氷かと思ったら、旨辛冷麺！ くら寿司メニューが気になりすぎ

寿司チェーン「くら寿司」は、サイドメニューとして「スノーマウンテン旨辛冷麺」（540円）を6月26日より期間限定で販売しています。販売期間は8月6日まで。

天然水を長時間かけて冷やした純度の高い専用氷を、専門店でも使われる高級かき氷機で削った、“ふわふわの雪”のような口どけの「夢のふわ雪」を冷麺にたっぷりとトッピング。牛骨を長時間炊き出した牛だしベースの特製スープが、さっぱりとしながらも奥深い味わいを生み出すといいます。

かき氷とスープを混ぜ合わせ、ヤンニョンジャンで好みの辛さに調整可能。刺激的な辛さと、冷たいスープの心地よい涼感が楽しめるんだとか。



かき氷×冷麺、ビジュアルからして気になりますね！

※記事中の価格は税込み