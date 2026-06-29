かき氷かと思ったら、旨辛冷麺！ くら寿司メニューが気になりすぎ
2026年06月29日 15時35分更新
寿司チェーン「くら寿司」は、サイドメニューとして「スノーマウンテン旨辛冷麺」（540円）を6月26日より期間限定で販売しています。販売期間は8月6日まで。
天然水を長時間かけて冷やした純度の高い専用氷を、専門店でも使われる高級かき氷機で削った、“ふわふわの雪”のような口どけの「夢のふわ雪」を冷麺にたっぷりとトッピング。牛骨を長時間炊き出した牛だしベースの特製スープが、さっぱりとしながらも奥深い味わいを生み出すといいます。
かき氷とスープを混ぜ合わせ、ヤンニョンジャンで好みの辛さに調整可能。刺激的な辛さと、冷たいスープの心地よい涼感が楽しめるんだとか。
かき氷×冷麺、ビジュアルからして気になりますね！
※記事中の価格は税込み
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