おかえりー！松屋「生姜焼き定食」がレギュラー復活、マヨ小袋付き　待ってたよ！

朗報です。牛めしの松屋で、あの「生姜焼き定食」が帰ってきます。しかも、マヨ付き。よかったーーー。

松屋は7月7日より、「生姜焼き定食」をレギュラー販売します。

おかえり、生姜焼き定食

「生姜焼き定食」は以前はレギュラー販売されていたメニューですが、終売となりしばらく販売されていませんでした。6月30日からスタートした豚ロースシリーズに加わる形で、今回復活します。

【悲報】

松屋の

豚生姜焼定食

オムレツビーフカレー

マヨネーズ関連メニュー

が順次終売との事😭😭😭



マヨネーズ付きの生姜焼

大好きなんだけどなぁ😣



またいつか会えると信じて

噛み締めます😭 pic.twitter.com/xoO2ExOZZw — 【公式】松屋 (@matsuya_foods) February 10, 2023

▲終売に肩を落とした人も多かったのでは。今回、待望の復活です。





鉄板で一気に焼き上げた豚ロースに、生姜の風味がガツンと効いた特製ダレを合わせた、ご飯が進むという一品。香ばしく焼き上げたジューシーな豚肉と、生姜のキレのある味わい、そしてニンニクの香りが特徴なんだとか。マヨネーズは小袋で付属します。

価格は、生野菜付きの「生姜焼き定食」が850円、シンプルなライスセットは790円。いずれも490円追加で、お肉が2倍になる「ダブル」も用意されています。

値上がりしたけど、それでもうれしい復活メニュー

マヨネーズ付きで復活したことを喜ぶ人も多そうです。終売時には「マヨネーズの価格高騰が理由では？」という声まで聞かれたほどだったので、この組み合わせが戻ってきたのはファンにとって朗報でしょう。

価格は以前よりやや高くなった印象はあるものの、松屋の定番メニューと比べると、「牛焼肉定食」や「カルビ焼肉定食」（各890円）より手頃な価格帯。

再び松屋の生姜焼きを食べられる日がくるとは。発売日は七夕の7月7日。これはもう、織姫さまと彦星さまにも感謝したくなります。

・発売日：2026年7月7日

※価格は税込み表記です。

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