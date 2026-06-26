今日から！松屋の「定食」何度でも100円引き　「MATSUYA PASS」販売スタート

松屋フーズは、7月1日～31日に利用できる定期券「MATSUYA PASS」を、6月26日10時より先行販売します。



「松屋」「松のや」「マイカリー食堂」など松屋フーズの各ブランドで、対象メニューを回数制限なく割引価格で利用できる定期券です。価格は200円。対象店舗の券売機またはモバイルオーダーで販売します。



対象メニューは業態ごとに異なります。例えば、「松屋」では定番定食が100円引き、定番牛めし・丼・カレーが70円引き。「松のや」ではロースかつ定食が100円引き、ロースかつ丼と味噌かつ丼が70円引きとなります。



その他ブランドでも利用でき、定番メニュー全種類・全サイズが対象となる一方、朝定食や期間限定メニュー、店舗限定メニューなどは原則対象外です。なお、割引は店内飲食・持ち帰りのどちらでも利用できます。



「MATSUYA PASS」は店舗の在庫がなくなり次第、販売終了となります。

■MATSUYA PASS 概要

●購入方法：店頭の券売機またはモバイルオーダーにて購入

※松屋、マイカリー食堂、松軒中華食堂、松太郎、ステーキ屋松、ステーキ定食松牛店舗で販売

●定期券購入価格：200円

●定期券購入期間：6月26日10時～店舗の在庫がなくなり次第、販売終了

●利用方法：店頭の券売機（タブレット）に、QRコードをかざし、商品を選択

※松屋アプリを利用する場合は、松屋アプリからQRコードを読み取る

●利用期間：7月1日0時～7月31日23時59分

※カード背面の署名、商品受け取り時に従業員へカードを見せることが利用条件となる

●対象メニュー：

・松屋：定番定食100円引き、定番牛めし・丼・カレー70円引き

・松のや：ロースかつ定食100円引き、ロースかつ丼・味噌かつ丼が70円引き

・マイカリー食堂：店舗によって対象メニューが異なる

・松軒中華食堂：定食100円引き、チャーハン70円引き

・松太郎：醤油ラーメン・塩ラーメン100円引き

・ステーキ屋松：肉汁ビーフハンバーグステーキ100円引き、カルビ丼70円引き

・ステーキ定食松牛：ビーフハンバーグ定食100円引き、松カルビ丼70円引き

※店内飲食・持ち帰りいずれも利用可能

1か月お得値で利用できる「MATSUYA PASS」

松屋をよく利用する人は必見！

200円で1か月間何度でも割引を受けられるので、普段から松屋グループを利用する人にはうれしい内容です。

ランチや夕食など日常使いしやすい定番メニューが対象となっているので、この機会に利用してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。