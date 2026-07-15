うなぎ食べ放題！焼肉も寿司も楽しめる、すたみな太郎で3日間限定

食べ放題の「すたみな太郎」では、7月18日～20日のディナータイム限定で、「うなぎの蒲焼食べ放題」を実施します。

激アツ！うなぎ食べ放題もできる3日間

すたみな太郎では、焼肉や寿司、スイーツなどを食べ放題で提供しています。今回の企画では、その食べ放題メニューに数量限定で「うなぎの蒲焼」が加わります

うなぎの蒲焼を数量限定で食べ放題メニューとして提供します。テーブルのロースターで焼き上げ、甘辛いタレを絡めて味わえます。ご飯にのせてうな丼として楽しむこともできます。

うなぎ食べ放題は、ディナータイムの食べ放題料金で利用でき、大人料金は一般的な店舗で3590円から（料金体系は店舗により異なる）。



対象は全国のすたみな太郎、すたみな太郎PREMIUM BUFFET、すたみな太郎PREMIUM BUFFET PLUS所沢店、すたみな太郎NEXT、喰喰池袋店です。



数量限定のため、店舗や反響、仕入れ状況によっては期間中でも提供を終了する場合があります。





また、6月12日から開催中の「韓国フェア」も引き続き実施中。チヂミやヤンニョムチキン、スンドゥブチゲなどを食べ放題で利用できます。

うなぎ好きは要チェック！

焼肉や寿司に加えて、数量限定のうなぎ蒲焼まで食べ放題という、夏らしいスタミナ企画が登場しました。うなぎ食べ放題は3日間だけのディナー限定なので、気になる人は早めにお店へ足を運んでみてはいかがでしょうか。



なお、すたみな太郎の食べ放題は、90分制の店舗が中心ですよ（店舗により利用時間は異なります）。90分でうなぎと焼肉をどれだけ摂取できるのか……挑戦してみたいですね！

・開始日：2026年7月18日

・終了日：2026年7月20日

※価格は税込み表記です。