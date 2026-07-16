トマト＆オニオンで本日発売
肉か、うなぎか！「サーロイン180g」「うな玉バーグ」が夏限定で登場
2026年07月16日 13時40分更新
アメリカンダイニングレストラン「トマト＆オニオン」は、7月16日から夏限定のスタミナメニューとデザートを販売します。
約180ｇのサーロインステーキや鉄板で提供するうな玉メニューに加え、ロッテ「雪見だいふく」「スイカバーアイス」とコラボした「フラソフティーノ」などをラインアップします。
約180gのサーロインや鉄板うな玉が登場！
▲サーロインステーキ 2969円
約180gのオーストラリア産サーロインを使用したステーキです。ソースはオニオンソース、黒胡椒＆醤油ペッパーソース、レモンバターの3種類から選べます。
▲「鉄板」うな玉ライス 1979円
鰻を鉄板で提供するメニューです。そのまま味わうほか、薬味と出汁をかけてひつまぶし風にアレンジも可能です。
▲「鉄板」うな玉バーグライス 2309円
香ばしく焼き上げた鰻に、大きなだし巻き玉子、ハンバーグを組み合わせた夏限定メニューです。
▲特上＆大盛！！「鉄板」うな玉ライス 3519円
ご飯を大盛りにし、鰻を通常の2倍使用したボリュームも満足感もワンランク上というメニューです。
かき氷とソフトクリームを組み合わせたデザートも！
かき氷とソフトクリームを組み合わせたデザート「フラソフティーノ」も登場します。
ロッテ「雪見だいふく」や「スイカバーアイス」とコラボレーションした特別仕様や、「大人のフラソフティーノ」などをラインアップします。
▲たっぷりいちごと雪見だいふくのフラソフティーノ 769円
▲たっぷりマンゴーと雪見だいふくのフラソフティーノ 769円
▲たっぷり白桃と雪見だいふくのフラソフティーノ 769円
▲スイカバーアイス＆雪見だいふくのフラソフティーノ 769円
▲「大人の」カシスのフラソフティーノ 791円
▲「ティラミス風」エスプレッソのフラソフティーノ 791円
肉に、うなぎに！激アツ！
ステーキと鰻、どちらを選ぶか迷ってしまいそうな夏限定メニューがそろいました。食後にはコラボフラソフティーノまで楽しめるので、最後まで夏気分を満喫できそうです。
スタミナメニューもひんやりスイーツも期間限定なので、気になる人は早めにチェックしてください。
・開始日：2026年7月16日
・終了日：2026年9月9日
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
グルメうなぎ食べ放題＆2時間飲み放題！3500円の夏コースが激アツ
-
グルメうなぎ食べ放題！焼肉も寿司も楽しめる、すたみな太郎で3日間限定
-
グルメうなぎ一匹ドーン！ココスの「うなぎフェア」がまもなくスタート
-
グルメ「うなぎW重」に「うな牛」も！ほっかほっか亭にうなぎ4種、これはおいしそう
-
グルメうなぎ1本分がどーん！なか卯「うなぎ豪快盛」今年も登場
-
グルメ今年も！日清「謎うなぎ丼」、実は毎年うなぎに近づいている
-
グルメかき氷かと思ったら、旨辛冷麺！ くら寿司メニューが気になりすぎ
-
グルメ「うなカルビ丼」1240円！ 焼肉屋のうなぎメニューがおいしそう
-
グルメ大戸屋「鹿児島県産うな重」今年は1.5倍の1万5000食を用意
-
グルメモスの本気！5800円「鰻重バーガー」今年は店頭受け取りOK
- この連載の一覧へ