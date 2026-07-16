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俺たちの「うなぎ」2026年！

トマト＆オニオンで本日発売

肉か、うなぎか！「サーロイン180g」「うな玉バーグ」が夏限定で登場

2026年07月16日 13時40分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　アメリカンダイニングレストラン「トマト＆オニオン」は、7月16日から夏限定のスタミナメニューとデザートを販売します。

　約180ｇのサーロインステーキや鉄板で提供するうな玉メニューに加え、ロッテ「雪見だいふく」「スイカバーアイス」とコラボした「フラソフティーノ」などをラインアップします。

約180gのサーロインや鉄板うな玉が登場！

▲サーロインステーキ　2969円

　約180gのオーストラリア産サーロインを使用したステーキです。ソースはオニオンソース、黒胡椒＆醤油ペッパーソース、レモンバターの3種類から選べます。

▲「鉄板」うな玉ライス　1979円

　鰻を鉄板で提供するメニューです。そのまま味わうほか、薬味と出汁をかけてひつまぶし風にアレンジも可能です。

▲「鉄板」うな玉バーグライス　2309円

　香ばしく焼き上げた鰻に、大きなだし巻き玉子、ハンバーグを組み合わせた夏限定メニューです。

▲特上＆大盛！！「鉄板」うな玉ライス　3519円

　ご飯を大盛りにし、鰻を通常の2倍使用したボリュームも満足感もワンランク上というメニューです。

かき氷とソフトクリームを組み合わせたデザートも！

　かき氷とソフトクリームを組み合わせたデザート「フラソフティーノ」も登場します。

　ロッテ「雪見だいふく」や「スイカバーアイス」とコラボレーションした特別仕様や、「大人のフラソフティーノ」などをラインアップします。

▲たっぷりいちごと雪見だいふくのフラソフティーノ　769円

▲たっぷりマンゴーと雪見だいふくのフラソフティーノ　769円

▲たっぷり白桃と雪見だいふくのフラソフティーノ　769円

▲スイカバーアイス＆雪見だいふくのフラソフティーノ　769円

▲「大人の」カシスのフラソフティーノ　791円

▲「ティラミス風」エスプレッソのフラソフティーノ　791円

肉に、うなぎに！激アツ！

　ステーキと鰻、どちらを選ぶか迷ってしまいそうな夏限定メニューがそろいました。食後にはコラボフラソフティーノまで楽しめるので、最後まで夏気分を満喫できそうです。

　スタミナメニューもひんやりスイーツも期間限定なので、気になる人は早めにチェックしてください。

・開始日：2026年7月16日
・終了日：2026年9月9日

※価格は税込み表記です。

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