アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第91回
お米はセールで確保しよう コシヒカリ無洗米5kgが3,325円！
2026年08月06日 20時00分更新
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「野沢農産 無洗米 青い流るる コシヒカリ 5kg」が
Amazonタイムセールに登場！
「野沢農産 無洗米 青い流るる コシヒカリ 5kg」は、長野県産コシヒカリを使用した無洗米です。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格4,836円のところ31％オフの3,325円で販売されています。1袋あたり3,325円で購入できるお得なセールとなっています。
「野沢農産 無洗米 青い流るる コシヒカリ」の特徴
Amazon商品ページより
「野沢農産 無洗米 青い流るる コシヒカリ」は、長野県産コシヒカリを使用した無洗米です。
昼夜の寒暖差が大きい長野県の気候と豊富な雪解け水によって育てられたコシヒカリで、ツヤがあり粒がしっかりとした仕上がりとしています。
無洗米のため研ぎ洗いの必要がなく、水を入れてそのまま炊けるのも特徴です。冷めても粒立ちが続く食感としており、お弁当やおにぎりにも適しているとしています。
まとめ：お米をお得にストックするチャンス！
毎日の食卓に欠かせないお米は、セールのタイミングで買い足しておくことをおすすめします。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、「野沢農産 無洗米 青い流るる コシヒカリ 5kg」を31％オフのお得な価格で購入できます。
手軽に炊ける無洗米を、この機会にまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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