丸亀製麺、まさかの「うどんプリン」発売！うどんを30％以上使用

丸亀製麺は7月7日より、新カテゴリー商品「丸亀うどんプリン」を全国の店舗で数量限定販売します。

丸亀製麺が挑む新カテゴリー「丸亀うどんプリン」が7月発売

「丸亀うどんプリン」は、うどんを30％以上使用したプリン生地とゼリーを重ねた2層仕立ての冷たいスイーツです。

店舗で手づくりし、ひんやりとした状態で提供します。丸亀製麺が冷たいスイーツを販売するのは初めてで、限定店舗でのテスト販売時にはSNSで話題となった商品です。

全国の丸亀製麺で販売しますが、一部店舗では取り扱いがありません。また、数量限定のため、なくなり次第販売を終了します。持ち帰りには対応していません。

■フレーバーは4種類

「丸亀うどんプリン」のプリン生地は、毎日粉から打つうどんをベースに、うどんを細かく刻み、練乳などを加えて火入れすることで、もちもち・とろとろ食感に仕上げているといいます。生地をカップに入れて冷やして固め、上にゼリーを重ねた2層仕立てです。

フレーバーはブルーハワイ、あんみつ風、マンゴー、あんきなこの4種類をラインアップします。

▲丸亀うどんプリン ブルーハワイ 340円

鮮やかな水色のゼリーにフルーツカクテルを入れ、仕上げにフルーツをトッピングした一品です。

▲丸亀うどんプリン あんみつ風 340円

北海道産小豆のつぶあんとさくらんぼをトッピングした、あんみつ風のゼリーを組み合わせています。

▲丸亀うどんプリン マンゴー 290円

果肉入りのマンゴーゼリーを重ね、練乳とマンゴーを組み合わせた味わいです。

▲丸亀うどんプリン あんきなこ 290円

北海道産小豆を使ったあんこゼリーを重ねた一品です。きなこは別添えで提供します。

ぷるもち新食感スイーツが全国デビュー

うどん専門店がプリンに挑戦するという意外性のありすぎる一品が、ついに全国で販売開始します。

「ぷるもち」食感がどんな仕上がりなのか、この機会に店舗で味わってみてはいかがでしょうか。

一部販売対象外の店舗もあるので、事前に公式ウェブサイトで確認することをおすすめします。

※価格は税込み表記です。