7月1日15時スタート
【本日から】これはうれしい！松のや「海鮮盛合せ定食」が今年も 海老・イカ・白身魚
2026年07月01日 15時00分更新
とんかつチェーン「松のや」は、「海鮮盛合せ定食」を本日より発売します。
イカフライ・白身魚フライ・海老フライを盛り合わせた「海鮮盛合せ定食」が登場。さらに、ロースかつと海鮮フライを組み合わせた定食、単品メニューを販売します。
※以下、再掲載となります。
とんかつチェーン「松のや」は7月1日15時より、「海鮮盛合せ定食」を発売します。
松のや「海鮮盛合せ定食」復活
松のやの海鮮フライは期間限定で登場して好評というメニューです。今回も、3種の海鮮フライを味わう「海鮮盛合せ定食」に加え、ロースかつと海鮮フライを組み合わせた定食、単品メニューを販売します。いずれも松のや特製のタルタルソースと合わせて楽しめます。
いずれも持ち帰りにも対応します。持ち帰りの場合、みそ汁は別料金です。
▲海鮮盛合せ（イカ・白身・海老）定食 1190円
人気メニューの復活となるイカフライ・白身魚フライのコンビと、海老フライを盛り合わせた定食です。外はサクッと、中はフワッとした食感という海鮮フライを、松のや特製のタルタルソースとともに味わえます。
▲ロースかつ＆白身魚フライ定食 990円
▲ロースかつ＆イカフライ定食 990円
単品 イカフライ 300円
単品 白身魚フライ 300円
夏の人気メニュー！
「イカフライ」「白身魚フライ」の海鮮フライの人気コンビが復活し、海老フライも加わった豪華な定食は食べ応えがありそうです。
ロースかつとの組み合わせも選べるので、その日の気分に合わせて楽しめそう。この機会に、お店へ足を運んでみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第10回
グルメ【本日限定】ステーキのどん食べ放題、肉の日は「和牛サーロイン」130g付きでヤバい！
-
第9回
グルメ【本日から】かつや新作、物量系カツ丼！エビ・鮭・イカにとんかつまで
-
第7回
グルメ【今週末まで】全品対象で無料サイズアップ！ドミノ、Sサイズ→Mサイズに 超お得じゃん
-
第6回
グルメ【本日から】行きたすぎ！90分間ハーゲンダッツ食べ放題、約150店舗で開催
-
第5回
グルメ【本日から】4日間限定！食べ放題330円引き、肉も寿司も100品以上楽しめる
-
第4回
グルメ【本日発売】吉野家の牛たん御膳復活！ご飯増量・おかわり無料
-
第3回
グルメ【今週末まで】牛角、40品以上の飲み放題が1188円！生ビールも対象でお得
-
第2回
グルメ【本日発売】やったー！松屋「シュクメルリ」復活！にんにく全開、夏でもはかどりそう
-
第1回
グルメ【本日開始】全品対象で無料サイズアップ！ドミノ、Sサイズ→Mサイズに 超お得じゃん
- この連載の一覧へ