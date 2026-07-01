【本日から】これはうれしい！松のや「海鮮盛合せ定食」が今年も　海老・イカ・白身魚

とんかつチェーン「松のや」は、「海鮮盛合せ定食」を本日より発売します。

イカフライ・白身魚フライ・海老フライを盛り合わせた「海鮮盛合せ定食」が登場。さらに、ロースかつと海鮮フライを組み合わせた定食、単品メニューを販売します。

※以下、再掲載となります。

とんかつチェーン「松のや」は7月1日15時より、「海鮮盛合せ定食」を発売します。

松のや「海鮮盛合せ定食」復活

松のやの海鮮フライは期間限定で登場して好評というメニューです。今回も、3種の海鮮フライを味わう「海鮮盛合せ定食」に加え、ロースかつと海鮮フライを組み合わせた定食、単品メニューを販売します。いずれも松のや特製のタルタルソースと合わせて楽しめます。

いずれも持ち帰りにも対応します。持ち帰りの場合、みそ汁は別料金です。

▲海鮮盛合せ（イカ・白身・海老）定食 1190円

人気メニューの復活となるイカフライ・白身魚フライのコンビと、海老フライを盛り合わせた定食です。外はサクッと、中はフワッとした食感という海鮮フライを、松のや特製のタルタルソースとともに味わえます。

▲ロースかつ＆白身魚フライ定食 990円

▲ロースかつ＆イカフライ定食 990円

単品 イカフライ 300円

単品 白身魚フライ 300円

夏の人気メニュー！

「イカフライ」「白身魚フライ」の海鮮フライの人気コンビが復活し、海老フライも加わった豪華な定食は食べ応えがありそうです。

ロースかつとの組み合わせも選べるので、その日の気分に合わせて楽しめそう。この機会に、お店へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。