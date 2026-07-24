【本日から】焼肉ライク、うなぎも自分で焼く！7日間限定セット登場

「焼肉ライク」では本日から7日間限定で、うなぎメニューを販売します。

定番のうす切りカルビと組み合わせた「丑＆牛セット」「丑＆牛＆牛タンセット」を用意。うなぎをそのまま味わうだけでなく、焼肉と同じロースターで自分好みに焼いて仕上げられるのが特徴です。

※以下、再掲載となります。

「焼肉ライク」では7月24日から30日までの7日間限定で、うなぎメニューを販売します。

7日間限定、ロースターで焼くうなぎメニュー

焼肉ライクは、1人1台の無煙ロースター設備で、“ひとり焼肉”を推奨するお店。今回、土用の丑の日にむけて、いつもの焼肉にうなぎを組み合わせた期間限定メニューを展開します。



定番のうす切りカルビと組み合わせた「丑＆牛セット」「丑＆牛＆牛タンセット」を用意。



▲写真は「丑＆牛＆牛タンセット」

・丑＆牛セット（うなぎ・うす切りカルビ）1650円

・丑＆牛＆牛タンセット（うなぎ、うす切りカルビ、大判牛タン）1870円

・うなぎ単品（小皿盛り）680円



うなぎをそのまま味わうだけでなく、焼肉と同じロースターで自分好みに焼いて仕上げられるのが特徴。表面を軽く焼くことで、甘辛いタレの香りが引き立ち、焼肉店ならではの出来たての香ばしさを楽しめるとしています。



なお、「うなぎ単品」は通常の焼肉セットに追加できます。​​​

うなぎ×肉の最強タッグは7日間限定

公式サイトによると、脂ののったうなぎと、香ばしいお肉のコンビネーションはまさに「最強のスタミナ飯」だといいます。



うなぎを自分で焼くという体験は斬新です。楽しそうだし、ご飯が進んじゃいそうですよね！

丑＆牛コンビは7日間限定の発売です。お見逃しなく！



・開始日：2026年7月24日

・終了日：2026年7月30日

（※文中の価格はすべて税込）