お待ちかね！やよい軒の「うなぎまぶし定食」が今年も、ひつまぶし風にかっこめる

やよい軒は7月22日、「うなぎまぶし定食」「上うなぎまぶし定食」「うなぎ御膳」を発売します。

今年も！やよい軒の「うなぎまぶし定食」

やよい軒、夏の恒例「うなぎまぶし定食」が今年も登場です。うなぎをそのまま味わうだけでなく、薬味やだし茶漬けなど、変化を付けられるのが特徴です。

▲うなぎまぶし定食 1330円

皮目から白焼きして蒸した後、特製のたれをつけて何度も焼き上げたうなぎの蒲焼を使用。

そのまま食べるほか、わさびや山椒などの薬味を添えたり、おかわり自由の“だし”をかけて、ひつまぶし風のだし茶漬けとして味わったりと、さまざまな食べ方を楽しめます。

だしは7月にリニューアルしており、かつお節や昆布などのうまみが広がる味わいが特徴だとしています。

▲上うなぎまぶし定食 2130円

うなぎを4切れ盛り付けた定食です。うなぎをたっぷり味わいたい人向けの商品です。

▲うなぎ御膳 1730円

うなぎの蒲焼に加え、煮物や冷菜などの和のおかずを組み合わせた御膳です。さまざまなおかずを少しずつ楽しめます。

▲［テイクアウト］うなぎまぶし だし付 1330円

あわせて、テイクアウト商品「うなぎまぶし だし付」「上うなぎまぶし だし付」も販売します。いずれも薬味とだしが付きます。

▲［テイクアウト］上うなぎまぶし だし付 2130円

そのまま、薬味、だし茶漬けまで！

「うなぎまぶし定食」は、そのまま食べるだけでなく、薬味やだし茶漬けで味の変化を楽しめるのが魅力です。1つの定食でいろいろな食べ方を試せるので、最後まで飽きずに味わえそう！

店内はもちろん、だし付きのテイクアウトも用意されています。夏にうなぎを味わいたい人は、この機会にやよい軒へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年7月22日

※価格は税込み表記です。