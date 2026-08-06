アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第240回
キンキンに冷やして楽しみたい！ 数量限定「スーパードライ 爽快辛口」24本がお買い得
2026年08月06日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「アサヒ スーパードライ 爽快辛口 350ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
「アサヒ スーパードライ 爽快辛口 350ml×24本」は、数量限定で販売されているスーパードライです。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格5,200円のところ14％オフの4,498円で販売されています。1本あたり約187円で購入できるお得なセールとなっています。
「アサヒ スーパードライ 爽快辛口」の特徴
Amazon商品ページより
「アサヒ スーパードライ 爽快辛口」は、「爽快感際立つ、新感覚のスーパードライ」として展開される数量限定商品です。
飲んだ瞬間の爽快な炭酸感とのどごしを追求し、当社初の革新設備を導入することで、躍動感のある飲みごたえを実現したとしています。
アルコール度数は5％です。未体験の爽快感を味わえるスーパードライとして、夏に向けた限定商品となっています。
まとめ：数量限定のスーパードライをお得にまとめ買い！
現在開催中のAmazonタイムセールでは、「アサヒ スーパードライ 爽快辛口 350ml×24本」を14％オフのお得な価格で購入できます。
夏の晩酌やBBQなどのイベントに向けて、この機会にまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第237回
グルメ自宅の“とりあえずビール”をヱビスに昇格しましょう 24本ケースがAmazonでお買い得
-
第236回
グルメ夏の冷蔵庫、黒ラベルがあれば勝ち！ 350ml缶24本を17％オフでドーンと確保
-
第235回
グルメ4Lのウイスキーをどーんと確保！ 「ブラックニッカ クリア」がAmazonタイムセールで12％オフ
-
第234回
グルメ暑い日はビールも強炭酸で！「スーパードライ 爽快辛口」24本がお買い得
-
第232回
グルメ糖質75％オフの「金麦」まとめ買いチャンス！ 24本セットがAmazonタイムセール中！
-
第231回
グルメ冷蔵庫にレモンサワー24本を召喚！「こだわり酒場」500ml缶が15％オフ
-
第230回
グルメレモンサワー好きが箱で確保するチャンス！「こだわり酒場のレモンサワー缶」24本がAmazonで21％オフ
-
第229回
グルメ頑張った日の晩酌を“箱”で確保！「金麦 ザ・ラガー」24本がまとめ買いでお得
-
第228回
グルメやっぱり夏は角ハイだよね！「角ハイボール」24缶が16％オフ
-
第227回
グルメ「VIVANT」デザイン缶がお買い得！ パーフェクトサントリービールがAmazonタイムセールに登場
- この連載の一覧へ