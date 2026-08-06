キンキンに冷やして楽しみたい！ 数量限定「スーパードライ 爽快辛口」24本がお買い得

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「アサヒ スーパードライ 爽快辛口 350ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

「アサヒ スーパードライ 爽快辛口 350ml×24本」は、数量限定で販売されているスーパードライです。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格5,200円のところ14％オフの4,498円で販売されています。1本あたり約187円で購入できるお得なセールとなっています。

「アサヒ スーパードライ 爽快辛口」の特徴

Amazon商品ページより

「アサヒ スーパードライ 爽快辛口」は、「爽快感際立つ、新感覚のスーパードライ」として展開される数量限定商品です。

飲んだ瞬間の爽快な炭酸感とのどごしを追求し、当社初の革新設備を導入することで、躍動感のある飲みごたえを実現したとしています。

アルコール度数は5％です。未体験の爽快感を味わえるスーパードライとして、夏に向けた限定商品となっています。

まとめ：数量限定のスーパードライをお得にまとめ買い！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、「アサヒ スーパードライ 爽快辛口 350ml×24本」を14％オフのお得な価格で購入できます。

夏の晩酌やBBQなどのイベントに向けて、この機会にまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。