【本日】松屋「生姜焼き」復活！ セット790円～、マヨ小袋付き

松屋は7月7日より、「生姜焼き定食」をレギュラー販売します。

鉄板で一気に焼き上げた豚ロースに、生姜の風味がガツンと効いた特製ダレを合わせた、ご飯が進むという一品。香ばしく焼き上げたジューシーな豚肉と、生姜のキレのある味わい、そしてニンニクの香りが特徴なんだとか。マヨネーズは小袋で付きます。



生姜焼き定食 850円

生姜焼き定食 ダブル 1340円

生姜焼き（ライスセット）790円

生姜焼き ダブル（ライスセット）1280円

「生姜焼き定食」は以前はレギュラー販売されていたメニューですが、終売となりしばらく販売されていませんでした。今回、6月30日からスタートした豚ロースシリーズに加わる形でレギュラー登場です。

【悲報】

松屋の

豚生姜焼定食

オムレツビーフカレー

マヨネーズ関連メニュー

が順次終売との事😭😭😭



マヨネーズ付きの生姜焼

大好きなんだけどなぁ😣



またいつか会えると信じて

噛み締めます😭 pic.twitter.com/xoO2ExOZZw — 【公式】松屋 (@matsuya_foods) February 10, 2023

▲終売に肩を落とした人も多かったのでは。今回、待望の復活です。

※価格は税込み表記です。

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