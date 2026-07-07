このページの本文へ

【本日】松屋「生姜焼き」復活！ セット790円～、マヨ小袋付き

2026年07月07日 09時45分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

マヨネーズもちゃんとついてきます

　松屋は7月7日より、「生姜焼き定食」をレギュラー販売します。


　鉄板で一気に焼き上げた豚ロースに、生姜の風味がガツンと効いた特製ダレを合わせた、ご飯が進むという一品。香ばしく焼き上げたジューシーな豚肉と、生姜のキレのある味わい、そしてニンニクの香りが特徴なんだとか。マヨネーズは小袋で付きます。

生姜焼き定食　　　　850円
生姜焼き定食 ダブル 1340円
生姜焼き（ライスセット）790円
生姜焼き ダブル（ライスセット）1280円

　「生姜焼き定食」は以前はレギュラー販売されていたメニューですが、終売となりしばらく販売されていませんでした。今回、6月30日からスタートした豚ロースシリーズに加わる形でレギュラー登場です。

▲終売に肩を落とした人も多かったのでは。今回、待望の復活です。

※価格は税込み表記です。

関連記事
薄い、だがそれがいい！松屋「豚ネギ塩丼」100円値下げして登場

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧