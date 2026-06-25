2コで500円！バーガーキングで最大33％オフ、人気サイドが対象

バーガーキングは6月26日～7月2日の期間、サイドメニュー2種類の組み合わせを500円で提供するキャンペーンを開催します。各日14時からの時間帯限定。

人気サイドが2個で500円！

1週間限定で、バーガーキングの人気サイドメニューがお得に楽しめるキャンペーンです

対象商品は「チキンナゲット 5ピース」「オニオンリング」「チリチーズフライ」の3種類。異なる2種類を選ぶと、特別価格500円で楽しめます。

▲チキンナゲット 5ピース（通常単品価格：280円）



ジューシーな鶏むね肉をカリッと揚げたナゲット。BBQソース・マスタードソースから選べるソース1つ付き。

▲オニオンリング（通常単品価格：350円）



カリカリの食感とジュワっと溢れ出す甘みがやみつきになる一品とのこと。

▲チリチーズフライ（通常単品価格：400円）



外はカリっと中はホクホクのフレンチフライに、ゴロゴロ食感のひき肉にスパイスを加えた本格チリビーンズソース、コクのあるチーズソースを合わせた一品で、本場のおいしさを楽しめるとうたいます。

最大250円引きに！これはお得

オニオンリングとチリチーズフライを選ぶと通常750円→500円となり250円引きで楽しめます！

お得なこのセットは各日14時からの販売なので、来店時間にはご注意を！

（※文中の価格はすべて税込）