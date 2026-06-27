「サラダちくわ」って何？ ファミマの熊本グルメがおいしそ、地域限定で

ファミリーマートは6月30日から、熊本デスティネーションキャンペーン2026とのタイアップ企画「めちゃうまかー！熊本グルメ」を開催。



九州地方と山口県（一部店舗）の約1500店舗にて、熊本県に関連した商品3品と、関連商品を展開します。

九州・山口（一部）のファミマ限定！

「俵おむすびセット」など発売

▲大きなおむすび高菜めし（もち麦入り） 248円

熊本の名物「高菜めし」をイメージした、大きなおむすびです。

▲俵おむすびセット 538円

熊本県産もみのりを使ったおむすびに加え、熊本で親しまれている「サラダちくわ」と、とんこつマー油たれをトッピングした唐揚げを組み合わせたおむすびセットです。

▲むにほっぺ（ゆうべにいちごのクリーム） 155円

むにむにとした食感の生地に、熊本県産ブランドいちご「ゆうべにいちご」のピューレを使用したクリームを包んだシュークリームです。

■関連商品

▲サラダちくわ（磯辺） 230円

ちくわの天ぷらにポテトサラダを詰めた、熊本で親しまれている商品です。

▲熊本ラーメン黒亭 旨辛豚そぼろ入りとんこつ 288円

熊本ラーメンの名店「黒亭」が監修したカップラーメンです。とんこつスープをベースに、旨辛い味わいが特徴です。こちらの商品はは全国で販売します。

▲デコポンドーナツ棒 220円

デコポンの香りが楽しめるドーナツ棒です。熊本デスティネーションキャンペーン2026開催記念パッケージで販売します。

「サラダちくわ」も！対象エリアの人はチェック

熊本ならではの味をコンビニで気軽に楽しめるのはうれしいですね。おむすびからスイーツまで幅広くそろっているので、

九州地方と山口県（一部店舗）限定とはなりますが、気になる商品を味わってみてはいかがでしょうか。

また、6月30日～7月20日の期間中は、対象商品と「お～いお茶 緑茶 350ml」をファミペイ提示でセット購入すると、ファミマポイント50円相当を還元するキャンペーンも実施されますよ。

※価格は税込み表記です。