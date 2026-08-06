【本日から】寿司もオードブルもお得！ 和食さとのテイクアウトキャンペーン

和食ファミリーレストランチェーン「和食さと」は、8月6日～26日の期間に夏休み向けのテイクアウトキャンペーンを開催します。

ファミリー向けの人気テイクアウトメニューを特別価格で販売するほか、「肉祭りフェア」のメニューを期間限定でテイクアウト商品として販売します。

寿司・パーティーセットが特別価格に！

・寿司盛り合わせ＜楓＞3人前 通常2158円→1942円

まぐろ、サーモン、海老、ローストビーフなどの人気ネタを盛り合わせた3人前の寿司セットです。

・洋風パーティーセット 通常2158円→1942円

焼とりもも串、若鶏の唐揚げ、ポテトフライ、ハンバーグなどを詰め合わせたパーティーセットです。ハンバーグはハーフカットで提供します。

「肉祭りフェア」メニューがテイクアウトにも登場！

・牛タン＆牛ハラミ重 1402円

厚切り牛タンと牛ハラミを盛り付けたテイクアウト限定のお重です。牛タンスライスと牛ハラミを一度に楽しめるとしています。

・ダブル牛タン重 1618円

厚切り牛タンと薄切り牛タンを盛り合わせた牛タン尽くしのお重です。それぞれ異なる食感や風味が楽しめるとしています。

お盆や夏休みの集まりにぴったり！

夏休みやお盆など、人が集まる機会が増える時期にぴったりのキャンペーンです。

お得な寿司やパーティーセットに加え、期間限定の肉メニューも持ち帰りで楽しめるので、この機会に利用してみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月6日

・終了日：2026年8月26日

※価格は税込み表記です。