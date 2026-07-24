【本日】大戸屋の国産うな重が登場！ 1万5000食限定
2026年07月24日 13時55分更新
ごきげんよう、今年の土用の丑は7月26日（日）です。みなさん、今年のうなぎの予定はありますか？
定食チェーン「大戸屋ごはん処」では、本日7月24日より「うな重」メニューを販売開始しました。
大戸屋のうな重、今年は1万5000食用意
大戸屋では、「鹿児島県産うな重」を昨年も販売して好評だったといいます。今年も同様の「鹿児島県産うな重」を発売。今年は、販売数量を昨年の1.5倍となる1万5000食を用意しています。
▲鹿児島県産うな重（お味噌汁とお漬物付き）
2950円（アプリクーポン使用2750円）
炭火でふっくら焼き上げた鹿児島県産の国産うなぎを一尾丸ごと使用。自然な脂のりと引き締まった身の食感が特徴です。特製だれをたっぷり絡め、たれ付けと焼きを4度ずつ繰り返し、炭火でじっくり香ばしく焼き上げているそうです。
なお、大戸屋には公式アプリがあり、アプリから取得できるクーポンで本商品が200円引きになります。ただし、会員登録が必要です。
ちょっとお高いけど本格的
大戸屋のうな重は約3000円と、チェーン店としてはやや高めの価格です。ですが、鹿児島県産の国産うなぎを使用し、4度焼きなど工程にもこだわっています。実際、毎年評判がかなりいいようです。
本命候補として選ぶのもアリ。お近くに店舗がある人は、ぜひチェックしてみてください。
※記事中の価格は税込み
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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