7月22日発売
1000円以下でうなぎ！ゼッテリア「うな丼バーガー」今年も登場
2026年07月17日 10時25分更新
バーガーチェーン「ゼッテリア」は、7月22日から期間限定で「うな丼バーガー」（990円）を今年も販売します。
今年も登場「うな丼バーガー」
ゼッテリアでは昨年、うな丼”をバーガーで再現した「うな丼バーガー」を販売し好評だったといいます。今年は、昨年より提供数量を増やして復活。
「うな丼バーガー」は、うなぎの蒲焼や、国産米100％のごはんパティ、とろ～り半熟風たまご、特製てりやきソース、レタスなどをふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ、和風仕立てのバーガー。
甘めのうなぎのタレと濃口しょうゆをベースにした特製てりやきソース、うなぎやとろ～り半熟風たまごと絶妙に絡み合い、一口ごとにコク深い味わいを楽しめるといいます。
また、ごはんパティは、表面に醤油を塗ってから焼き上げており、香ばしい風味ともちっとした食感が特長。山椒が別添えされています。
1000円以下で楽しめる！
1000円以下で楽しめる土用の丑の日の新提案。
ハンバーガーでうなぎとは驚きですが、ゼッテリアのうなぎは、タレを付けて焼く工程を三度繰り返すことで、香ばしくふっくらとした蒲焼に仕上げているといい、本格的です。山椒がつけられているのもうれしいですね。
新しい“うなぎ体験”として、手軽さと満足感を兼ね備えたゼッテリアの「うな丼バーガー」を楽しんでみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年7月22日
（※文中の価格はすべて税込）
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