1000円以下でうなぎ！ゼッテリア「うな丼バーガー」今年も登場

バーガーチェーン「ゼッテリア」は、7月22日から期間限定で「うな丼バーガー」（990円）を今年も販売します。

今年も登場「うな丼バーガー」

ゼッテリアでは昨年、うな丼”をバーガーで再現した「うな丼バーガー」を販売し好評だったといいます。今年は、昨年より提供数量を増やして復活。

「うな丼バーガー」は、うなぎの蒲焼や、国産米100％のごはんパティ、とろ～り半熟風たまご、特製てりやきソース、レタスなどをふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ、和風仕立てのバーガー。

甘めのうなぎのタレと濃口しょうゆをベースにした特製てりやきソース、うなぎやとろ～り半熟風たまごと絶妙に絡み合い、一口ごとにコク深い味わいを楽しめるといいます。

また、ごはんパティは、表面に醤油を塗ってから焼き上げており、香ばしい風味ともちっとした食感が特長。山椒が別添えされています。

1000円以下で楽しめる！

1000円以下で楽しめる土用の丑の日の新提案。



ハンバーガーでうなぎとは驚きですが、ゼッテリアのうなぎは、タレを付けて焼く工程を三度繰り返すことで、香ばしくふっくらとした蒲焼に仕上げているといい、本格的です。山椒がつけられているのもうれしいですね。



新しい“うなぎ体験”として、手軽さと満足感を兼ね備えたゼッテリアの「うな丼バーガー」を楽しんでみてはいかがでしょうか。



・発売日：2026年7月22日

（※文中の価格はすべて税込）