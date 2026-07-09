うなぎ一匹ドーン！ココスの「うなぎフェア」がまもなくスタート

ココスでは7月16日より「うなぎフェア」を開催し、定番の「うなぎ丼」など4品を販売します。

今年も開催！「うなぎフェア」

毎年好評というココスの「うなぎフェア」が今年も開催。注目は、1匹分のうなぎを豪快に盛り付けた「うなぎ一匹極み丼」。そのほか、ココスで人気のオムライスにうなぎをトッピングしたスペシャルなメニューも展開します。



▲うなぎ一匹極み丼（2948円）

▲うなぎ2枚の特上丼（2178円）

▲うなぎ丼（1408円）

▲うなぎのふわとろオムライス～デミグラスソース～（1529円）

「うなぎのふわとろオムライス」では、脂ののったうなぎの香ばしさが、ブランド卵“茜美人”を3個分使ったふわとろの玉子や濃厚なデミグラスソースとマッチする、ココスならではのスペシャルな一皿が楽しめるとのことです。

この機会に楽しんじゃおう！

ココスでは、“味変”にぴったりな「ひつまぶしセット」（220円）も用意。ひつまぶし風に薬味をトッピングしたり、お茶漬けお出汁をかけたりして、心ゆくまでうなぎを堪能できるそうですよ。

持ち帰りではうなぎ商品をより手頃な価格で販売します。ネット注文（https://rsv.cocos.jp/）にて、購入日の6日前より予約が可能です。

ビタミンAやビタミンB群を豊富に含んだうなぎは、スタミナをつけたい夏にぴったりの食材。ぜひこの機会に食べたいですよね！



どーんと一匹分のうなぎがのった丼は見た目にもインパクト抜群。ちょっと贅沢ですが、年に１度の土用の丑の日らしく、楽しんでみてはいかがでしょうか？



・発売日：2026年7月16日



（※文中の価格はすべて税込）