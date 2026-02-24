このページの本文へ

ロジクール「Alto Keys K98M」

コトコト系、だけど仕事用として超優秀　静音、安定、高耐久なキーボード

2026年02月24日 17時30分更新

文● YD／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

ロジクールの「Alto Keys K98M」

　キーボード選びというのは、スペック表だけではけっして語り切れない世界があります。とくに「打鍵感」というものは、実際に触れてみないと分からない領域で、文章を書く仕事をしているとその差は想像以上に大きくなります。

　ロジクールの「Alto Keys K98M」は、まさにその“触れて初めてよさが分かる”タイプのキーボードでした。指を置いた瞬間のしっとり感、押し込んだときの柔らかな沈み込み、そして底打ちしたときの「コト…コト…」という心地よい音。この感触がクセになります。

　実際に長時間の文章作業で使ってみると、集中力の持続時間が明らかに伸びました。音がうるさくないのに、しっかりとした存在感がある。キーを押すたびに軽い満足感があり、「タイピングそのものが楽しい」と感じられるのです。

　では、そんなAlto Keys K98Mがどのようなキーボードなのか、紹介していきましょう。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

Alto Keys K98Mのメリットと注意点

Alto Keys K98Mを購入する3つのメリット
1）ガスケットマウント構造（UniCushion）による極上の打鍵感
2）テンキー付きなのにコンパクト、作業スペースを確保しやすい
3）高耐久設計と複数接続対応の安心感

購入時に確認したい2つのポイント
1）ゲーミングキーボードではない
2）厚みと重量があり、持ち運びには不向き

まとめ
詳細スペック情報

