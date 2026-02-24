キーボード選びというのは、スペック表だけではけっして語り切れない世界があります。とくに「打鍵感」というものは、実際に触れてみないと分からない領域で、文章を書く仕事をしているとその差は想像以上に大きくなります。

ロジクールの「Alto Keys K98M」は、まさにその“触れて初めてよさが分かる”タイプのキーボードでした。指を置いた瞬間のしっとり感、押し込んだときの柔らかな沈み込み、そして底打ちしたときの「コト…コト…」という心地よい音。この感触がクセになります。

実際に長時間の文章作業で使ってみると、集中力の持続時間が明らかに伸びました。音がうるさくないのに、しっかりとした存在感がある。キーを押すたびに軽い満足感があり、「タイピングそのものが楽しい」と感じられるのです。

では、そんなAlto Keys K98Mがどのようなキーボードなのか、紹介していきましょう。

