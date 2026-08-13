あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第211回
final「ZE500 NYUMIN」
「就寝専用イヤホン」が快適すぎて、秒で寝落ちするレベル 夜のためだけに設計したfinal ZE500 NYUMINがいい
2026年08月13日 17時00分更新
布団に入ってもなかなか眠れない夜、お気に入りの音楽や動画を流して寝たいですよね。でも、耳に刺さるイヤホンの違和感や、急にデカくなる音量にイラッとして目が覚めてしまう……そんな経験、ありませんか？
「寝るとき専用のイヤホンがあればいいのに」という切実な願いに、オーディオブランドのfinalが本気で答えてくれました。それが今回ご紹介する「ZE500 NYUMIN（ニュウミン）」です。
ただ音を聴くだけの道具ではなく、快適な入眠と心地よい睡眠体験のためだけにイチから設計された究極の「寝フォン」。
ここ数年で1つのカテゴリーとして、確立されてきた感がありますが、同社の寝フォンは睡眠に特化した専用アプリまで備え、これまでのイヤホンの常識を心地よく裏切ってくれます。
「夜、音と一緒にぐっすり眠りたい」すべての人におすすめな、睡眠ギアの魅力を余すことなくお伝えします！
ZE500 NYUMINは、睡眠時の装着感と音質を突き詰めた完全ワイヤレスの就寝専用イヤホンです。
オーディオメーカーとしての高い技術力とASMR領域で培ったノウハウを融合させ、横向きに寝ても耳が痛くなりにくい超小型筐体を実現。
専用アプリとの連携により、入眠に最適な音響空間とタイマー機能を提供し、毎夜の「寝落ち体験」を格段にアップデートしてくれます。
【目次】この記事で書かれていること：
製品をおすすめする3つのポイント
1）存在を忘れるイヤホン。ベッドで過ごす夜の不快感を限界までカット
2）細かな音量調節機能、小音量でも痩せない音質、ASMRを知り尽くしたfinalだからできる聞き取りやすい音質
3）理想の環境音やタイマー、音量調整、夜用サウンドなどにこだわったアプリの使いやすさ
購入前に確認したい2つのポイント
1）ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能は非搭載
2）長時間の装着は自己責任で
🎬【3分で要約】final「ZE500 NYUMIN」動画解説
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