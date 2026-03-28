万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第3回
SAC「SMC01」
ちょいダサ、でもそれが最高にいい 身に着けるスケルトンカラーのレトロカメラが推し
2026年03月28日 18時00分更新
今までいろんなミニカメラを触ってきました。「性能は文句なし、でも……なんか真面目すぎて面白くない」「デザインが綺麗すぎて、持ち歩くワクワク感がない」。そんな、どこか満たされない隙間を抱えていた僕の前に、こいつが現れました！！
SACの「SMC01」です！ 正直に言いましょう。第一印象は「ちょっとダサい」。でも、その絶妙にレトロなスケルトンカラーと、この小さな筐体にぎゅっと詰め込まれたカメラ性能のギャップが、たまらなく愛おしいんです！
最近の洗練されすぎたデバイスにはない、あえての「おもちゃ感」がありつつも、その実力は本物。このレトロな色味、ぜったい好きな人には刺さるはずだし、実際に僕もめちゃくちゃ好きです！
ガジェットとしての遊び心と、日常をさりげなくハックする実用性. この2つが最高な形で融合した、いま僕が一番「推す」ミニカメラを熱烈にレビューしていきます！
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【目次】これが私的My推しガジェット
私がSMC01を推す3つの理由
1）新色のスケルトンカラーが全色いい感じ。どこかに引っかけて日常的に持ち歩きたい！
2）こんなに小さいのに70分の撮影時間でうれしい！
3）スマホにその場で接続して物理的に転送できるのもめっちゃ簡単で最高！
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