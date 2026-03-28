『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

今までいろんなミニカメラを触ってきました。「性能は文句なし、でも……なんか真面目すぎて面白くない」「デザインが綺麗すぎて、持ち歩くワクワク感がない」。そんな、どこか満たされない隙間を抱えていた僕の前に、こいつが現れました！！



SACの「SMC01」です！ 正直に言いましょう。第一印象は「ちょっとダサい」。でも、その絶妙にレトロなスケルトンカラーと、この小さな筐体にぎゅっと詰め込まれたカメラ性能のギャップが、たまらなく愛おしいんです！



最近の洗練されすぎたデバイスにはない、あえての「おもちゃ感」がありつつも、その実力は本物。このレトロな色味、ぜったい好きな人には刺さるはずだし、実際に僕もめちゃくちゃ好きです！

ガジェットとしての遊び心と、日常をさりげなくハックする実用性. この2つが最高な形で融合した、いま僕が一番「推す」ミニカメラを熱烈にレビューしていきます！

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