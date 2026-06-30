40周年を象徴する卵型の新「EGG MOUSE」が登場

エレコムは7月中旬、創業40周年を記念して同社を象徴する卵型マウス「EGG MOUSE」をリデザインして発売する。価格は4980円。

新型「EGG MOUSE」は専用のシリコーンカバーが2色付属し、気分に合わせて着せ替えられる個性派マウスだ。

1988年に初代が登場し、四角いマウスが当たり前だった時代に「手にフィットする卵型」という業界に衝撃を与えた「EGG MOUSE」。3度目のリデザインとなる新型のコンセプトは「絵になる、まいにちを。」。単なるPC周辺機器ではなく、暮らしに彩りを与えるインテリアやアートピースのような佇まいを目指したという。

「EGG MOUSE」の外観はつるんとした美しい造形。開発当初は特殊な塗装や二色成形、タッチセンサーなどを検討したが、高価格化という壁にぶつかったとのこと。

本体が小さく、電池を入れるスペースと取り出し機構を設置できないという問題は、3次元的に電池を配置することで解決。さらに着脱式のトップケースと、電池を取り出しやすい独自機構を開発。

サイズ的な制限でスイッチ用およびセンサー用の2枚の基板が必要という問題は、空中に浮かせるホイールホルダーと特殊なスイッチ機構により、基板を1枚に削減することで解決。指先に収まるコンパクトサイズを実現した。

つなぎ目のないデザインは、着脱式の専用シリコーンカバー「ソフトシェル」の採用で実現。1つのマウスに2色のカバーが同梱されるため、シーンに合わせて着せ替えも楽しめる。本体を傷や汚れから守る保護機能も備えたカバーは、洗って清潔に保てる。

機能面では全ボタンとも静音設計、Bluetooth接続で最大3台のマルチペアリングにも対応。

Webブラウジングに便利な「戻る」機能などを割り当てられるファンクションボタンを備えた4ボタン仕様で、ジェスチャー機能やコピー機能など、他の機能を割り当てることも可能。BlueLEDセンサーにより、ガラステーブルなどの上でも快適に操作できる。

カラーはブラック、ホワイト、ティールブルー、コーラルピンク、イエローの5色展開で、それぞれ本体カラーに合わせた2色のソフトシェルが付属する。

「EGG MOUSE」は6月30日（火）12時より、エレコムダイレクトショップにて先行予約がスタート。先行予約キャンペーンは7月13日（月）までの期間限定だ。さらに「二子玉川 蔦屋家電＋」で実機展示も開始されており、実際の手触りや使い心地を体験できる。

「EGG MOUSE」のおもな仕様は次の通り。

・接続先切り替え機能：対応（Bluetooth×3台）

・読み取り方式：BlueLED

・センサー分解能：1000DPI

・ボタン数：4

・ホイール数：1

・電源：単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素二次電池のいずれか1本

・電池寿命：最長約12ヵ月（アルカリ乾電池使用時の目安、使用状況により異なる）

・サイズ（カバー装着時）：約55（W）×71（D）×47（H）mm

・重量（カバー装着時）：約50g（電池含まず）

・付属品：マウス本体×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ソフトシェル×2（2色/各1個）、クイックスタートガイド

・保証期間： 1年間