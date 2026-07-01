7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第18回
鮮やかなオレンジ色、オレのお気に入りマウス「INZONE Mouse-A（Fnatic Edition）」は、とにかく使いやすいんだっ！
2026年07月01日 16時00分更新
ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。
そこで7月4日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。
この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、ゲーミングマウス「INZONE Mouse-A（Fnatic Edition）」をご紹介します。
これなら勝てるっ！
INZONE Mouse-A（Fnatic Edition）
INZONE Mouse-A（Fnatic Edition）は、ソニーが世界トップレベルのチーム「Fnatic」と一緒に作った特別なゲーミングマウスなんです。
そう聞くだけで、ワクワクしちゃいますよね！ 競技シーンを勝ち抜くための工夫が詰まっていて、シビアな操作が必要な場面でも「これならいけるっ！」って思わせてくれる、完成度なんです。
ポイント①：何より基本性能が高い！ 思い通りに動かせる操作のしやすさ
マウスを動かした分だけ、素直にカーソルが付いてくる感覚がとにかく気持ちいいっ！ これ、INZONE独自チューニングで入力遅延を1ms未満まで低減したポーリングレート8000Hz対応のUSBドングル経由での無線接続と、最大30000DPI、最大加速70G、750IPSの高感度カスタムセンサー3950IZの搭載により実現。
激しい視点移動でも操作がブレにくいから、自分の実力を100%発揮できちゃうんですよ。まずは、こうした基本性能の高さこそ、愛用するゲーミングガジェットに大切なポイントですよね。
ポイント②：長時間プレイでも充電を気にしなくていい
バッテリーが最大90時間（ポーリングレート1000Hz時）と長持ちで、毎日ガッツリ遊んでも全然平気です。
「あ、充電切れたわ……」という絶望タイムがなくなるのは、ゲーマーにとって一番の贅沢ですよね。
ポイント③：軽いだけじゃない、持ちやすさも一級品
48.4gという驚きの軽さなのに、手に吸い付くような形が絶妙なんです！
長時間プレイでも疲れにくいから、最後まで集中力を切らさずに戦い続けられちゃいます。
7月4日（土）は秋葉原に！
INZONE Mouse-A（Fnatic Edition）の実物を触りに来てください
ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。
だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！
この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。
編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。
7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！
略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！
もちろん初心者大歓迎です!!
ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階
入場・観覧無料
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！
今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。
知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。
さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
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