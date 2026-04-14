ついに、この時がやってきました。Appleのオーバーイヤーヘッドホン「AirPods Max」が、待望の新型モデルになりました。前モデルの登場から約5年半。ガジェットの世界において5年半という歳月は、人間で言えば「祖父と孫」ほどの世代差がある（2〜3世代のモデルチェンジがある）と言っても過言ではありません。

この長い待機期間を経て、新モデルを手にいれられる喜びは、アップルファンであれば、何物にも代えがたいものがあります。

この製品をオススメする理由は、単なる音楽鑑賞の道具を超えた「体験」にあります。AirPods Max 2には、Appleの徹底した技術への執着、街中で目を引く高いファッション性、そしてApple製品同士がシームレスに繋がるエコシステムという、3つの大きな魅力が凝縮されています。

また、価格などがハードルとなり、前機種を買うタイミングを逃してしまった人にとっては、USB-C対応をはじめとした、イマドキのスペックに進化した点がポイントになると思います。ノイズキャンセリングをはじめとしたアップルとして最新の体験、最新機種との組み合わせがしやすくなっているのもポイントです。

ヘッドホンとしてはかなり高価な部類に入る製品ですが、日々の通勤や仕事中に、最高峰の静寂と音質を手に入れることで、生活の質（QOL）は劇的に向上します。単なる贅沢品ではなく、自分の「耳」と「時間」への投資だと言い訳したいです。毎日使うものですし、1日あたりのコストで考えれば、これほど賢い選択はありません。

長らく待たされた期待に応える「最高の1台」を手に入れるチャンスを見逃したらもったいないです。実際に使ってみた感想をお届けします。

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