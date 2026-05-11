あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第123回
サムスン電子「Galaxy A57 5G」
約8万円でお手軽ハイエンド＆全部入りアンドロイド！ 性能、カメラ、AI、薄さ、大画面全部揃ってる
2026年05月11日 17時00分更新
安心のGalaxyで8万円で全部入り そしてうれしい6.7型の大画面
サムスン電子の「Galaxy A57 5G」は、ミドルクラスの価格帯ながら、上位モデルの使いやすさや機能を両立させた1台です。価格は7万9800円ですが、AI機能やカメラ、大画面ディスプレー、防水、おサイフケータイ（FeliCa）対応など、日本で使ううえで欲しい要素がきちんとそろっている全部入りスマホです。
特に魅力なのは、安心して選べる「Galaxy」ブランドでありながら、6.7型の大画面を採用している点です。日本向け仕様が充実したミドルクラス機は、比較的コンパクトなモデルが多く、大画面モデルはそれほど多くありません。その中でGalaxy A57 5Gは、動画や写真、SNSを快適に楽しめるサイズ感を実現しています。
さらに、薄型軽量ボディーで持ち運びやすく、普段使いも快適です。性能だけではなく、気軽に使えるバランスの良さが魅力のGalaxy A57 5Gを、次のページから解説します。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）約8万円で“全部入り”に近い完成度
2）6.7型の大画面で動画や写真が快適
3）大画面なのに薄型軽量で持ち運びしやすい
購入時に注意したいポイント
1）性能は優秀だが“突出した最強モデル”ではない
2）デザインは無難で好みが分かれるかも
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第122回
PC【ノートPC】最新CPU、958g、バッテリーも1日余裕が欲しいならこれを買え
-
第121回
AVテレビ不要説に一票！ 電源不要・直挿しOK、地味な不満が全部消えた 2026年版「Fire TV Stick HD」を検証
-
第120回
PCまた同じ見た目！919gの新型レッツノート「SC7」 でもそれがいい！中身は当然最新AI
-
第119回
AV本当にノイズ低減機能あるなら！！！！ほしい！！！！オープンイヤー型なのに騒音は聞こえない「Shokz OpenFit Pro」を試してみた
-
第119回
スマホここまで便利なのか！ 子どもの居場所を90秒間隔で教えてくれる、安心の見守りガジェットがすごいぞ
-
第117回
スマホこれはいいピンク！全部入りアンドロイドで個性的デザインも◎ 人と違うスマホ欲しければこれ
-
第116回
PC俺が欲しい！MacBookを3画面にするモバイルモニター、視界一杯の作業環境ゲットだぜ！
-
第115回
デジタル【安い】6000円の一人用乾燥機、実際に使ったら欲しくなりすぎた
-
第114回
ウェアラブル俺ならApple Watchよりこっち！ 愛用の腕時計を最新スマートウォッチに変える神バンドを発見
-
第113回
PCこれはカッコ良すぎるゲーミングチェア！ ASUS「ROG」ブランドらしい逸品
- この連載の一覧へ