安心のGalaxyで8万円で全部入り そしてうれしい6.7型の大画面

サムスン電子の「Galaxy A57 5G」は、ミドルクラスの価格帯ながら、上位モデルの使いやすさや機能を両立させた1台です。価格は7万9800円ですが、AI機能やカメラ、大画面ディスプレー、防水、おサイフケータイ（FeliCa）対応など、日本で使ううえで欲しい要素がきちんとそろっている全部入りスマホです。

特に魅力なのは、安心して選べる「Galaxy」ブランドでありながら、6.7型の大画面を採用している点です。日本向け仕様が充実したミドルクラス機は、比較的コンパクトなモデルが多く、大画面モデルはそれほど多くありません。その中でGalaxy A57 5Gは、動画や写真、SNSを快適に楽しめるサイズ感を実現しています。

さらに、薄型軽量ボディーで持ち運びやすく、普段使いも快適です。性能だけではなく、気軽に使えるバランスの良さが魅力のGalaxy A57 5Gを、次のページから解説します。

■Amazon.co.jpで購入