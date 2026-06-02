万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第62回
サンワサプライ「400-MEDI054」
パソコン不要のビデオキャプチャー、Type-Cだけでサクッとスマホ録画が便利過ぎる！
2026年06月02日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
ゲームをしていると、「今のプレイ、残しておきたかった！」と思う瞬間があります。でも、ゲームのプレイ動画を録画するのは、PCやキャプチャーボードを用意して、ソフトを設定して……と準備が多く、意外と面倒です。
そこで今注目されているのが、PC不要でゲーム機器にケーブル1本つなぐだけでプレイ動画が録画できてしまうアイテム、サンワサプライのビデオキャプチャーユニット「400-MEDI054」です。
400-MEDI054は、スマホやタブレット、ノートPC、Nintendo Switchなどに直接接続し、録画ボタンを押すだけで記録できる小型のビデオキャプチャーユニット。毎回大掛かりな環境を整える必要もなく、ゲーム機にこの小さなユニットを繋ぐだけでゲーム録画環境が完成します。
今回は、この誰でも気軽にゲーム画面を録画できるビデオキャプチャーユニットの魅力を紹介します！
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