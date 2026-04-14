カプコンが4月17日に発売する完全新作「プラグマタ」の海外レビューが解禁された。レビュー集積サイト「metacritic」ではメタスコア「86/100」点と高評価を獲得している。

良い意見としては「早くも年間最優秀ゲーム候補」「待ったかいがあった」「最初から最後まで楽しい」「エキサイティングで革新的な戦闘システムが素晴らしい」「挑戦に見事打ち勝った実験作」「2026年の必須プレイタイトルの1本だ」など、絶賛が相次いでいる。

不満点としては「世界観やシステムは素晴らしいが、ストーリーにエッジが足りない」「エンドクレジットまで完全に引き込まれるほどの要素は十分ではない」「コツを掴むとゲーム全体の戦闘で繰り返し感が増してしまう」「構成としてはやや型にはまった印象がある」などの声が寄せられていた。

なかには「ヒューとダイアナの物語がこれで終わりではないことを願っています」と早くも続編を願うコメントもあり、もし爆発的に売れれば「バイオハザード」「モンスターハンター」などに並ぶ新たなシリーズIPとしての展開も期待できるかもしれない。

本作は、月面施設に派遣されたシステム監査員ヒューと、ロボットにハッキングする能力を持つアンドロイドの少女ディアナが紡ぐ、SFアクションアドベンチャー。4月17日にPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売予定だ。

※Nintendo Switch 2版は4月24日発売

【ゲーム情報】

タイトル：プラグマタ

ジャンル：SFアクションアドベンチャー

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年4月17日 ※国内Nintendo Switch 2版のみ4月24日予定

価格：

通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

CERO：C（15才以上対象）

©CAPCOM

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