このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

アスキーのちょこっとニュース 第12回

【賃上げラッシュ】企業の6割超が賃上げ見込み！ でも最大の理由は「社員を辞めさせないため」の防衛策って知ってた？

2026年04月13日 18時00分更新

文● 貝塚／TECH.ASCII.jp

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

プレスリリースより

　近頃、よく話題になる「賃上げ」。

　政府が、物価上昇を上回る賃上げの普及・定着に向けた労働市場改革を進めていることもあって、賃上げを積極的に進めている企業も見られるようになってきた。

　調査によると、企業の6割以上が賃上げを予定しており、正社員の賃金改善（ベースアップや賞与、一時金の引き上げ）が「ある」と見込む企業は63.5％となった。5年連続で前の年を上回り、2年連続での6割台。一方で、「ない」とする企業は11.8％と、前回調査（13.3％）から1.5ポイント低下し、2年連続で過去最低を更新している。

　「賃上げラッシュ」とも言えそうなこの状況。だが調査からは、賃上げを実施している企業の、ちょっとシビアな思惑も見えてきている。

　賃上げの「理由」についてたずねると、「社員に長くいてもらうため」という回答が首位となったのだ。「儲かっているから上げる」というよりも、「辞められると困るから上げる」という“防衛的な賃上げ”の傾向が見えてくる。

　「他社が給料を上げているのに、うちだけ据え置きと思われたら、優秀な社員はよそへ行ってしまうかも……」という不安が、経営陣の本音かもしれない。

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

MSIが変える、未来のクリエイターを育てる教育環境

アスキー・ビジネスセレクション

ビジネス 最新連載・特集一覧
ピックアップ