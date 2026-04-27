アスキーのちょこっとニュース 第54回
「本当は上司は近くにいてほしい」そんなこと言われたら嬉しくて毎日出社したくなっちゃいませんか？
2026年04月27日 18時00分更新
部下を持つ皆さん、「上司には近くにいてほしいんです」——そんなこと言われたら、悪い気はしませんよね？ 嬉しくて毎日出社したくなっちゃいませんか？
距離を保つマネジメントや、フラットな関係性が重視されるいまの時代。上司と部下のあいだには、どこか「近づきすぎないほうがいい」という空気も感じます。
でもとある調査からは、少し違う本音も見えてきます。
フリーアドレスに関する調査によると、在籍3年未満の社員の約3割が「上司は近くにいてほしい」と回答。
キャリアを重ねた層ではこの割合はぐっと下がりますが、経験の浅い段階では、すぐに相談できる距離感や、見守られている安心感が求められていることがうかがえます。
「頼れる存在が、近くにいる」「ふとしたときに、すぐ声をかけられる距離にいる」
それだけで、仕事のハードルが少し下がる瞬間って、たしかにある気がします。程度にもよりますけどね。
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