図説の作成にAIを使用しています

部下を持つ皆さん、「上司には近くにいてほしいんです」——そんなこと言われたら、悪い気はしませんよね？ 嬉しくて毎日出社したくなっちゃいませんか？

距離を保つマネジメントや、フラットな関係性が重視されるいまの時代。上司と部下のあいだには、どこか「近づきすぎないほうがいい」という空気も感じます。

でもとある調査からは、少し違う本音も見えてきます。

フリーアドレスに関する調査によると、在籍3年未満の社員の約3割が「上司は近くにいてほしい」と回答。

キャリアを重ねた層ではこの割合はぐっと下がりますが、経験の浅い段階では、すぐに相談できる距離感や、見守られている安心感が求められていることがうかがえます。

「頼れる存在が、近くにいる」「ふとしたときに、すぐ声をかけられる距離にいる」

それだけで、仕事のハードルが少し下がる瞬間って、たしかにある気がします。程度にもよりますけどね。