アスキーのちょこっとニュース 第57回
オフィスと全然違って面白い、建設DXの最大の壁は「現場が使いこなせない」というリアルすぎる声
2026年04月28日 18時00分更新
建設業のDXに関する調査を見ると、オフィスワークのDXとは、少々違った景色が見えてくる。
とある調査によると、建設業のDX推進の課題として最も多かったのは「導入コストが高い」（51.3%）だったが、それに次いで多かったのが「現場が使いこなせない」（43%）という回答だったのだ。
オフィス系のDXではあまり前面に出てこない印象の「使いこなせない」という声が、かなり上位に入っているのが特徴的だ。実際、活用されているツールを見ると「図面共有ツール」や「工程・施工管理アプリ」など、現場業務に直結するものが中心になっている。その一方で、会計や請求などの管理系業務のデジタル化は、相対的に少ない状況だ。
また、今後DX化したい業務としては「写真管理」（50%）や「安全書類・施工計画書の作成」（46.7%）が上位に挙がっており、日々の現場作業や事務負担に直結する領域にもニーズが集まっているようだ。
たしかに、チャットツールやシンプルなタスク管理ソフトと違って、図面共有ツールや施工管理アプリなんて、すぐに使い方を覚えて使いこなすのは難しそう……。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第56回
トピックスカプセルトイなどの“ランダムグッズ”、すっかり文化として定着 63％の大人が月1回以上購入
-
第55回
トピックスAI時代の趣味は「答えのない問いを考える」「生の感動」系へ、答えのある問いはAIでいいよね
-
第54回
トピックス「本当は上司は近くにいてほしい」そんなこと言われたら嬉しくて毎日出社したくなっちゃいませんか？
-
第53回
トピックス仕事の合間のもぐもぐタイムは重要？2割は「疲労回復」「仕事の効率アップ」目的という事だが……
-
第52回
トピックス「寝不足だから仕事休むね」世界は7割、日本では4割が経験
-
第51回
トピックス【世界最下位】「男女平等は十分に進んだ」と思う日本人、なんとたったの28％！ 世界から取り残される日本のリアル
-
第50回
トピックス俺たち遅れすぎじゃない？ 日本のITエンジニア女性比率19.5％、IT教育に至っては世界最下位水準のヤバさ
-
第49回
トピックス絶対社長と遊ぶべき！ 情シスのリアルすぎる苦労が丸わかりの「情シスすごろく」が面白そうすぎる件
-
第48回
トピックス若い人ほど「しっかり睡眠」、中高年は眠れないのか眠らないのか
-
第47回
トピックス小中学生、持たせると2割以上が寝る直前までスマホ
- この連載の一覧へ