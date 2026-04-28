図説の作成にAIを使用しています

建設業のDXに関する調査を見ると、オフィスワークのDXとは、少々違った景色が見えてくる。

とある調査によると、建設業のDX推進の課題として最も多かったのは「導入コストが高い」（51.3%）だったが、それに次いで多かったのが「現場が使いこなせない」（43%）という回答だったのだ。

オフィス系のDXではあまり前面に出てこない印象の「使いこなせない」という声が、かなり上位に入っているのが特徴的だ。実際、活用されているツールを見ると「図面共有ツール」や「工程・施工管理アプリ」など、現場業務に直結するものが中心になっている。その一方で、会計や請求などの管理系業務のデジタル化は、相対的に少ない状況だ。

また、今後DX化したい業務としては「写真管理」（50%）や「安全書類・施工計画書の作成」（46.7%）が上位に挙がっており、日々の現場作業や事務負担に直結する領域にもニーズが集まっているようだ。

たしかに、チャットツールやシンプルなタスク管理ソフトと違って、図面共有ツールや施工管理アプリなんて、すぐに使い方を覚えて使いこなすのは難しそう……。