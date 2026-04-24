「人が足りない」。これはもう、ほとんどの企業が口を揃えて言う話ですよね。

実際の調査でも、「人材強化」は90％超とダントツの1位。採用できない、定着しない、育たない——どの規模の企業でも共通する課題になっています。

しかし、ここで少し視点を変えると、もうひとつの構造が見えてきます。

それが、「AI・DXの格差」です。

とある調査では、大企業と小規模企業のAI活用やDX化の取り組みのあいだに、約30ポイントもの差があるという結果が出ています。

「人が足りない」という同じ課題を前にしても、それをテクノロジーで補完できる企業と、そうでない企業が分かれ始めているようなのです。

もちろん、すべての業種・業務がAIやDXで代替できるわけではありませんが、活用できる領域を持つ企業にとっては、人手不足への対応手段がひとつ増えたとも言えます。

同じ「人が足りない」という状況でも、その解き方は一様ではなくなりつつある——そんな変化が見え始めています。