「社内のVPNに重大な脆弱性が発覚」「海外展開したらセキュリティアラートが止まらない」──そんな情シスの日常、ちょっと想像以上にハードじゃないですか？

こうしたリアルすぎる現場の苦労を“ゲームで体験できる”として話題なのが、「情シスすごろく」です。企業の情報システム部門が直面するトラブルや意思決定を疑似体験できるボードゲームで、2022年の登場以来、研修やチームビルディングの場で活用されてきました。

そして今回、その最新版となる「情シスすごろく新版」が登場。最新のサイバー脅威やITトレンドに対応し、より“今の情シス”に近い体験ができる内容へと進化しています。

人材不足や業務の複雑化、そして高度化するサイバー攻撃──情シスを取り巻く環境は年々厳しさを増しています。そんな中で、「楽しく理解する」というアプローチが支持されているのも納得です。

これ、一度は経営層と一緒にプレイしてみると良さそう。現場との認識ギャップ、かなり埋まりそうですよね。