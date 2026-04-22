アスキーのちょこっとニュース 第39回
【情シス必見】ネットワーク改善の稟議、通す決め手は「社員の声」！ 実は経営層の約9割が現場の不満に気づいているぞ
2026年04月22日 18時00分更新
社内のネットワーク、遅くないですか？
ファイルのアップロードに時間がかかる、オンライン会議が途切れる、クラウドサービスの動作が重い――。現場レベルでは「そろそろ限界では？」という声、けっこう出ているはずです。
ただ、いざ改善しようとすると立ちはだかるのが「稟議の壁」。コストもかかるし、優先順位もあるしで、なかなか通らないイメージがありませんか。
ところが実態は、少し違うようです。
ある調査では、経営層・部門責任者の約9割が「現場からネットワーク環境に対する不満や改善要望を聞いたことがある」と回答しています。つまり、“知られていない”わけではない。
さらに、実際に投資が承認されたケースでは、その決め手のトップが「社員や現場からの強い要望」。半数以上がこれを理由に挙げています。
逆に言えば、「なんとなく不便」では弱いということでもあるのかもしれません。
「なぜ、どのように不便なのか」「それによって、どのようなロスが出ているのか」といった“具体的な現場のリアル”が整理されて初めて、経営判断に乗る材料になるわけです。
「技術の話」だけでなく、「現場の声」と「数字」をセットで出せるかどうかが、稟議が通るかどうかの分かれ目になりそうです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第38回
トピックスほぼ座ってるだけじゃん！ 働き世代の3人に1人が「運動は1日5分未満」…タイパ重視の健康習慣のリアル
-
第37回
トピックスほぼスーパーで良くない？ コンビニで「思ったより高い」と感じる人76％、実は中高年ほど割高感に悩んでるって知ってた？
-
第36回
トピックスAIの活用で業務時間は平均16.7％削減 ただし4人に1人だけ
-
第35回
ビジネス「メンパの時代」知ってますか？買い物のストレス、情報過多が逆に疲れるようだ
-
第34回
トピックス意外ですね、インバウンド滞在増加率ランクインが面白い
-
第33回
トピックスリモートワークは福利厚生なの？ ITエンジニアが本当に欲しい福利厚生第1位となる
-
第32回
トピックスインバウンドの頑張りランキングベスト3は「大分県」「岐阜県」「佐賀県」 努力が光る結果に
-
第31回
トピックス“持たない家電”ランキング、もはや定番のアレがやっぱり1位なような
-
第30回
トピックス思い切った慶應義塾 全教職員にNotion導入で168年分の知的資産をAIに食わせるプロジェクトが始動
-
第29回
ビジネスAI検索での注文がなんと15倍！ 日本でも既に半数以上がAIで商品を探してるエージェントコマース
- この連載の一覧へ