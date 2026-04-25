「この人、よく表紙で見るな〜！」と思うこと、ありますよね。雑誌売り場やコンビニで、何度も同じ顔を見かける。そんな“体感的な無双”が、データでもはっきりと裏付けられました。

第3回「トップカバーアワード」で、2025年に最も多く雑誌の表紙を飾った人物として大賞に選ばれたのは、コスプレイヤーのえなこさんでした。しかもこれ、2年連続の1位。殿堂入り認定もされています。

調査対象は約1万誌。調査元が“他の追随を許さない掲載数”とコメントするレベルで突出していたようです。

えなこさんは、グラビアだけでなく、ランウェイや舞台など活動の幅も広がっていて、雑誌に限らず、本当にさまざまなところで活躍を見かけますよね。表現者としての存在感が増していることも、この結果に影響しているかもしれません。

まさに「無双状態」と言える結果です。