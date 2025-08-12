連載：今週の「ざっくり知っておきたいIT業界データ」 第196回
IT市場トレンドやユーザー動向を「3行まとめ」で理解する 8月2日～8月8日
40代～60代・IT技術者のキャリア不安、怖いのはAIよりも「スキルの陳腐化」／「従業員の退職による倒産」が過去最多、ほか
2025年08月12日 08時00分更新
本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。
今回（2025年8月2日～8月8日）は、40代～60代のシニアITエンジニアにおける「働き方」の意識調査、大企業におけるAI導入の準備状況と課題、「従業員の退職による倒産」が昨年比で急増、日本でも拡大する従業員エンゲージメント市場、日米欧5か国で比べたCEO（最高経営責任者）の報酬動向についてのデータを紹介します。
[エンジニア][働き方] 40～60代のシニアエンジニアは「働き方」に柔軟な姿勢、7割が「年下管理職でも抵抗なし」（レガシーフォース、8月7日）
・40代～60代のITエンジニア、年下管理職も「特に抵抗はない」「歓迎する」が7割
・働き方の理想は「リモート／ハイブリッド」、現実は「出社偏重」でギャップあり
・今後のキャリア展望、「年齢で仕事がなくなる」「スキルの陳腐化」が不安
40～60代のシニア層ITエンジニア・600人を対象とした働き方実態調査より。自分よりも年下の管理職によるマネジメントでも、72.4％が受容する姿勢（「歓迎する」9.2％、「特に抵抗はない」63.2％）を示している。現在の働き方は「完全出社」が29.7％を占めるが、理想の働き方を聞くと「フルリモート」や「ハイブリッド（リモート＋週に数回の出社）」を希望する人が大多数で、「完全出社」希望は11％に減る。ただし「高い給料なら出社でも構わない」が52.7％と、条件次第で柔軟に受け入れる姿勢も見せている。
⇒ 今後のキャリアに感じる不安（複数選択可）としては、「年齢が理由で仕事がなくなる」が44.5％、「技術変化についていけずスキルが陳腐化」が33.7％、「年収が下がるかも」が30.5％など。プレスリリースでは「約8割が何らかの不安を抱えている」とされていますが、変化の激しい時代の中で何らかの不安を感じるのは、むしろ当然のこととも言えます。
[AI][セキュリティ] 「安全なAI導入基盤」が整っている企業はわずか2％、多くがセキュリティ・ガバナンス課題に直面（F5、8月4日）
・企業内でAI活用が拡大、平均25％のアプリケーションがAIを活用
・一方で「安全なAI導入基盤」が全社的に整っている企業はわずか2％
・「中程度の準備状況」が77％を占め、セキュリティ・ガバナンス面で大きな課題
グローバル企業（年間売上高2億ドル以上）のITリーダー／AI推進担当者、合計800人に調査した「2025年版 AIアプリケーション戦略状況レポート」より。企業でのAI活用が拡大し、平均25％のアプリケーションがAIを活用している。ただし、自社内に「AIアプリケーションを安全に実装できる基盤」を整備済みの企業はわずか2％。77％は「中程度」の対応力を持つものの、十分なガバナンスやセキュリティ体制がなく「大多数はリスクにさらされている」、さらに21％が「準備不十分」と分類されている。セキュリティの面では、71％がセキュリティ強化にAIを活用している一方で、「AI（の保護）に特化したセキュリティ」の取り組みは遅れている。
⇒ 今回の調査対象の企業では、「平均3つ」のAIモデルが利用されていました。このような、複数モデルの利用は「複数の環境／地域でのデプロイメントと相関」しているとのことで、たとえばマルチクラウド／ハイブリッドクラウド環境で、個別に（バラバラに）構築／運用される状況が考えられます。セキュリティ対策を考えるうえでは、こうした状況もふまえる必要があります。
