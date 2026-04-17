管理職こそ大事にしないとまずくないか？ 約4割が「続けたい」と答えない現実

皆さん、「管理職」に興味はありますか？ もっと具体的に言うと、「なってみたい」ですか？ そして現在、すでに管理職の方は「続けたい」と思っていますか？

とある調査で見えてきたのは、少し気になる現実です。現役の管理職のうち、およそ4割が「このまま続けたいとは思わない」と答えているのです。

理由として挙がったのは、「責任の重さ」「業務量の多さ」「増える残業」など。いわゆる“割に合わなさ”を感じてしまっている人も多いようです。「管理職は責任が増えてきつい」なんて、よく耳にはしますが、当事者たちが本気で「続けたくない」と思っているなら、これはちょっと困ったことです。

「組織を動かす」「人を育てる」といった部分にやりがいを感じている回答も確かに見られますが、上司からの支援が乏しい状況に置かれると、そのやりがいが損なわれやすい傾向もあるようです。

管理職が疲弊し、魅力を感じられないポジションになってしまっているとすれば、その影響は組織全体に広がってしまいます。意欲的に「続けたい」と思ってもらえるように、管理職を「大事にできているか」を、あらためて考えてみる必要がありそうです。

■リクルートマネジメントソリューションズ「管理職のあり方に関する実態調査」

リクルートマネジメントソリューションズは、管理職および一般社員を対象に「管理職のあり方に関する実態調査」を実施しました。

調査によると、現役の管理職の約6割が今後も管理職を続けたい意向を示しました。一方で、一般社員の6割以上が管理職になることに否定的であり、両者の間で意識のギャップがみられたといいます。

管理職については、組織目標の達成や人材育成にやりがいを感じる一方で、業務量の多さや責任の重さ、時間外労働の増加が継続意向を下げる要因として挙げられました。また、管理職業務が通常業務に上乗せされている場合、継続意向が低下する傾向も確認されています。

さらに、管理職の継続意向は、組織からの支援実感（POS: Perceived Organizational Support）や職場での孤独感、エンゲージメントの高さと関連しているとされています。支援を感じ、孤立していない管理職ほど、継続意向が高い傾向がみられます。

一方、一般社員においては、責任の重さや業務負荷、ワーク・ライフ・バランスへの不安などを背景に、管理職志向が高まりにくい状況が示されています。ただし、上司に対する満足度が高い社員ほど、管理職を前向きに捉える傾向も確認されました。

同社は、管理職の継続や次世代の育成に向けては、業務設計の見直しや組織による支援体制の強化、孤立を防ぐ仕組みづくりが重要であると指摘しています。