アスキーのちょこっとニュース 第42回
俺ならこっち！ 2026年プロ野球優勝予想、セは「阪神」パは「ソフトバンク」が圧倒的人気ってホント？
2026年04月23日 18時00分更新
開幕前のこの時期、やっぱり気になるのが「今年どこが優勝するのか」問題ですよね。
戦力補強、若手の伸び、昨年の勢い……いろんな材料を見ながら「今年はここだろ」と考える時間、けっこう楽しいものです。
そんな中で発表されたとあるファン調査、結論から言うとかなり“堅い”予想になっています。
セ・リーグは阪神（50.5%）、パ・リーグはソフトバンク（38.3%）がそれぞれ1位。しかも、どちらも「昨年の王者がそのまま連覇する」という見方です。
もちろん、毎年どこかで“予想外”は起きるのがプロ野球ですが、戦力の厚み、主力の安定感、若手の台頭……そうした要素が揃っているチームは、「負ける理由が見つかりにくい」状態にあるとも言えます。
一方で、こういう“本命がはっきりしている年”ほど、対抗やダークホースを推したくなるのもファン心理。
「いやいや、俺はこの球団だと思うけどね」と言いたくなるか、「まあ順当だよな」と納得するか——このあたり、意見が割れて議論になるのも、シーズンの醍醐味かもしれませんね。
皆さんは、どのチームが優勝すると思いますか？ あるいは、どのチームに優勝してほしいと思っていますか？
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