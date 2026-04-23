開幕前のこの時期、やっぱり気になるのが「今年どこが優勝するのか」問題ですよね。

戦力補強、若手の伸び、昨年の勢い……いろんな材料を見ながら「今年はここだろ」と考える時間、けっこう楽しいものです。

そんな中で発表されたとあるファン調査、結論から言うとかなり“堅い”予想になっています。

セ・リーグは阪神（50.5%）、パ・リーグはソフトバンク（38.3%）がそれぞれ1位。しかも、どちらも「昨年の王者がそのまま連覇する」という見方です。

もちろん、毎年どこかで“予想外”は起きるのがプロ野球ですが、戦力の厚み、主力の安定感、若手の台頭……そうした要素が揃っているチームは、「負ける理由が見つかりにくい」状態にあるとも言えます。

一方で、こういう“本命がはっきりしている年”ほど、対抗やダークホースを推したくなるのもファン心理。

「いやいや、俺はこの球団だと思うけどね」と言いたくなるか、「まあ順当だよな」と納得するか——このあたり、意見が割れて議論になるのも、シーズンの醍醐味かもしれませんね。

皆さんは、どのチームが優勝すると思いますか？ あるいは、どのチームに優勝してほしいと思っていますか？