アスキーのちょこっとニュース 第51回
【世界最下位】「男女平等は十分に進んだ」と思う日本人、なんとたったの28％！ 世界から取り残される日本のリアル
2026年04月26日 18時00分更新
「男女平等って、もうだいぶ進んでるでしょ？」──実はそう感じている人、日本では少数派のようなのです。
最新のとある調査によると、日本で「男女平等は十分に進んだ」と考えている人はわずか28％。調査対象となった29カ国の中では、最下位という結果になりました。
世界全体では過半数の52％が「十分に進んだ」と回答しており、日本とのギャップはかなり大きい状況です。
そして同じ国内でも男女で認識に差があります。日本では男性の35％が「進んでいる」と感じているのに対し、女性は21％にとどまっています。同じ社会の中にいても、見えている景色が少しずつ異なっている可能性もありそうです。
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