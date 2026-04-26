図説の作成にAIを使用しています

「男女平等って、もうだいぶ進んでるでしょ？」──実はそう感じている人、日本では少数派のようなのです。

最新のとある調査によると、日本で「男女平等は十分に進んだ」と考えている人はわずか28％。調査対象となった29カ国の中では、最下位という結果になりました。

世界全体では過半数の52％が「十分に進んだ」と回答しており、日本とのギャップはかなり大きい状況です。

そして同じ国内でも男女で認識に差があります。日本では男性の35％が「進んでいる」と感じているのに対し、女性は21％にとどまっています。同じ社会の中にいても、見えている景色が少しずつ異なっている可能性もありそうです。