図説の作成にAIを使用しています

カプセルトイやキャラクターくじなどの、いわゆる“ランダムグッズ”。これらは昔からの定番でもありますが、近年、以前にも増して街のあちこちで見かけるようになり、すっかり日常に溶け込んだ存在になっている。

実際、とある最新の調査によると、大人の63％が「月に1回以上ランダムグッズを購入している」と回答している。一部のコレクターやファンだけのものというよりも、幅広い層に浸透した“文化”と言って差し支えない数字だ。

この数字、なかなかインパクトがあるが、感覚的には「うん、それくらいだよね」と理解できる人も多いのではないだろうか。小さなカプセルを開ける瞬間の、ちょっとした高揚感。目当てが出たときの嬉しさはもちろん、外れてもどこか楽しめてしまうあの感じ。

価格帯も比較的手頃で、コンビニやスーパー、専門店など、日常動線の中でふと目に入る。だからこそ、「1回だけ」と、つい手が伸びてしまう。そうした“軽さ”も、ここまで広がった理由のひとつだろう。