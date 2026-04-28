アスキーのちょこっとニュース 第56回
カプセルトイなどの“ランダムグッズ”、すっかり文化として定着 63％の大人が月1回以上購入
2026年04月28日 12時00分更新
カプセルトイやキャラクターくじなどの、いわゆる“ランダムグッズ”。これらは昔からの定番でもありますが、近年、以前にも増して街のあちこちで見かけるようになり、すっかり日常に溶け込んだ存在になっている。
実際、とある最新の調査によると、大人の63％が「月に1回以上ランダムグッズを購入している」と回答している。一部のコレクターやファンだけのものというよりも、幅広い層に浸透した“文化”と言って差し支えない数字だ。
この数字、なかなかインパクトがあるが、感覚的には「うん、それくらいだよね」と理解できる人も多いのではないだろうか。小さなカプセルを開ける瞬間の、ちょっとした高揚感。目当てが出たときの嬉しさはもちろん、外れてもどこか楽しめてしまうあの感じ。
価格帯も比較的手頃で、コンビニやスーパー、専門店など、日常動線の中でふと目に入る。だからこそ、「1回だけ」と、つい手が伸びてしまう。そうした“軽さ”も、ここまで広がった理由のひとつだろう。
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