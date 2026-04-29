アスキーのちょこっとニュース 第60回
30代で目立ち始めるポッコリお腹、実は“脚の痩せ細り”が影響!?
2026年04月29日 18時00分更新
年齢を重ねるにつれて、スーツのウエストがきつくなる現象、経験したことのある方も多いはず。とあるデータでも、20代まではスリムなシルエットが主流である一方で、30代以降になるとゆとりのあるシルエットへと移行する傾向が顕著に見られるようだ。
体組成データでも、20代から30代にかけてBMIが上昇する傾向が確認されていて、さらに年代別に脂肪率を部位ごとに見ると、30代以降は特に体幹部、つまりお腹周りの脂肪が突出して増加するケースが多い。50代以上では、この傾向がより顕著になるという。
しかし今回の分析で注目すべきは、こうした体型の変化に、「脚の筋肉量の減少」が関わっているかもしれないという話である。分析データによると、筋肉量の低下は、加齢に伴って全身に見られるものの、特に脚の減少は顕著で、体幹部のおよそ2倍ものスピードで、筋肉が失われていく傾向が示されているのだという。
脚の筋肉は全身の約6〜7割を占めるとされ、ここが減少すると、基礎代謝量は大きく低下してしまう。レポートによれば、例えば同じ70kgの体重でも、筋肉量の差によって1日の基礎代謝に約345kcal（おにぎり約2個分）もの差が生まれるのだとか。
つまり、体形の変化は、単純に「腹が出る」というだけではなく、「脚が痩せることで代謝が落ち、脂肪がつきやすくなる構造の変化」だと捉えることもできるようなのだ。
脚の筋肉量が減少して、基礎代謝が落ちて、基礎代謝が落ちて、お腹に脂肪がつきやすくなり……。おにぎり2個分ともなれば、お腹に脂肪がつくのも納得かも……。
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