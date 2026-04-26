俺たち遅れすぎじゃない？ 日本のITエンジニア女性比率19.5％、IT教育に至っては世界最下位水準のヤバさ

図説の作成にAIを使用しています

IT業界って男性が多いイメージ、ありますよね。

ただ、それが「なんとなく」ではなく、数字として見てもはっきり偏っていることが分かりました。

日本のITエンジニアに占める女性の割合は19.5％。国際比較では中位ではあるものの、OECD平均を下回る水準にとどまっています。

さらに衝撃的なのが教育段階。大学でITやSTEMを専攻する女性の割合は、主要国の中で最下位水準という結果になりました。

つまり、現場だけでなく「入口」からすでに偏りがある構造。人材不足が叫ばれる中で、これはなかなか厳しい状況です。

もちろん、日本でも女性エンジニアの比率は徐々に増えてはいます。ただ、それ以上に他国も進んでいるため、相対的な遅れは埋まりきっていないのが実態です。

IT人材の確保が重要課題になっている今、この“半分の潜在力”を活かせていない状況は、かなり大きな機会損失とも言えそうです。

■ヒューマンリソシア調査、日本の女性IT人材は「就業」と「教育」でギャップ

ヒューマンリソシアは、国際労働機関（ILO）やOECDのデータをもとに、主要38カ国におけるIT分野の女性活躍状況を比較調査しました。

その結果、日本の女性ITエンジニア比率は19.5％で、33カ国中14位。平均（20.8％）をやや下回る水準となりました。G7の中では中位に位置しています。

一方、情報通信産業全体で見ると女性比率は30.1％で21位。業界全体では一定の女性参画があるものの、技術職に限ると比率が約10ポイント低下しており、職種による差が浮き彫りになっています。

さらに大きな課題となっているのが教育分野です。IT分野およびSTEM専攻の大学卒業者に占める女性比率は、日本はいずれも最下位水準となりました。

なお、日本の女性ITエンジニア比率は年々上昇しており、働き方の整備や人材ニーズの高まりが背景にあると考えられています。しかし、国際比較では依然として課題が残る状況です。