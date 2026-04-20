住宅手当や家賃補助、資格の取得支援制度にストックオプション報酬。就職時や転職時、重視する人も多い福利厚生。「うちの会社は家賃が出るんだけど……」「福利厚生でランチ代を浮かせてて〜」なんて、ちょっとした会話の種になることもある福利厚生。

「人気の福利厚生」と聞いて、どんなものを思い浮かべるだろうか？ とある調査によると、実に51.5%ものITエンジニアが「あれば嬉しい」「転職先を選ぶ際の決め手になる」福利厚生制度として、「リモートワーク・在宅勤務制度」を挙げたという。

また「フレックスタイム制度」が43.2%で第2位に。理想の福利厚生が受けられる場合、年収の一部減額を許容できるという回答も約4割にのぼった。

同調査では、7割以上に上るITエンジニアが、「勤務先の福利厚生制度が仕事のモチベーションやパフォーマンスの向上につながっていると感じる」と回答しており、やはり福利厚生はある程度仕事選びを左右すると言えそうだ。

それはさておき、「リモートワーク可」はよく見かけるものの、どちらかというと「働き方の種類」であって、あまり福利厚生だと捉えたことはなかった……そんなにも人気の福利厚生だとは。